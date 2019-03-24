Политика
«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о ГоланахГазета.Ru 05:52
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами. Свое мнение она изложила на странице в фейсбуке.
Читать в источнике
Оценить
Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму - иначе признание произойдет автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы все поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 05:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Музыка
В Казани спел лучший бас мира Ильдар Абдразаков
Двукратный обладатель премии "Грэмми" и Государственный симфонический оркестр Татарстана исполнили фрагменты из произведений Джузеппе Верди Лучший бас мира Ильдар Абдразаков и Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России Александра Сладковского выступили 23 марта в Казани.
Обновлено вчера в 18:26
Спорт
Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Наставник российской лыжницы Натальи Непряевой Юрий Бородавко прокомментировал действия норвежки Терезе Йохауг, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:20
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Авто
Москвич‑402 — что наши инженеры срисовали у Опеля
Московская баллада Москвичи семейств 402, 407 и 403 относятся к числу самых оригинальных и самобытных автомобилей Советского Союза.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Политика
Гражданам Казахастана не нужно менять документы из-за переименования Астаны
Гражданам Казахстана после переименования столицы республики Астаны в Нур-Султан не придется менять каких-либо документов.
Обновлено в 05:53
Политика
Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Спорт
Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Обновлено в 04:43
Культура
Орейро попросила у Путина российский паспорт
Певица пообещала, что будет "более русской, чем Жерар Депардье" Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступила с публичным заявлением, попросив у Владимира Путина российский паспорт, сообщает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае
Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе
Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
Эксперты опубликовали ТОП-5 наиболее популярных суперкаров
Эксперты решили составить ТОП-5 самых оригинальных спортивных автомобилей.
Обновлено в 05:57
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств
Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:47
Спорт
Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт
Победительница чемпионата мира — 2019 в Сайтаме российская фигуристка Алина Загитова в последний день мирового первенства продемонстрировала показательный номер в образе героини голливудского фильма Лары Крофт.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Появились сообщения о прибытии в Венесуэлу российского генерала
Российский генерал прибыл в Боливарианскую Республику в сопровождении 99 военнослужащих.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Хоккей
Канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова
Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри оскорбил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за его «птичку» — празднование гола в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).
Обновлено в 06:08
Политика
Правозащитники подали иск против Минюста США из-за доклада Мюллера
Американский научно-исследовательский Центр обработки электронной конфиденциальной информации (Electronic Privacy Information Center, EPIC) в пятницу, 22 марта, подал иск против Минюста США в связи с тем, что ведомство не стало публиковать полученный им от спецпрокурора Роберта Мюллера доклад по «российскому делу».
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Спикера Заксобрания Севастополя не пустили в детский сад на субботник
Издание напоминает, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников конфликтует с группой депутатов Заксобрания, в которую входит Алтабаева.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова не пришла на открытие салона красоты своей родной сестры
Родная сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна открыла с размахом свой салон красоты.
Обновлено вчера в 04:48
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Недвижимость
В России сократят срок для безналоговой продажи жилья
В России срок для безналоговой продажи жилой недвижимости сократят с пяти до трех лет. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 02:55
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Здоровье
Врач рассказала, почему бомбардировки Югославии были геноцидом
Бомбардировки силами НАТО 1999 года Союзной республики Югославия являются геноцидом из-за примененных средств поражения и последствий, заявила РИА Новости начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46