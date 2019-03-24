«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о ГоланахГазета.Ru 05:52

Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму - иначе признание произойдет автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы все поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами. Свое мнение она изложила на странице в фейсбуке.

«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах

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