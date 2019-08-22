Футбол

«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса»REGNUM 00:16

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в первом раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:4. Счёт в матче открыл нападающий «Олимпиакоса» Мигель Герреро на 30-й минуте.
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