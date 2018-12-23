Экономика
«Мы не сторонники разбоя»: мошенники, которых вспоминали в этом году
«Мы не сторонники разбоя»: мошенники, которых вспоминали в этом годуРИА Новости00:00
Эксперты до сих пор пытаются понять, как компания, не совершившая ни одной сделки в течение десятилетий, привлекла десятки миллиардов долларов инвестиций. А в России в этом году вспоминали основателя самой известной отечественной пирамиды — 26 марта скончался творец МММ Сергей Мавроди.
РИА Новости00:00
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Финансы
Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации
Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено вчера в 10:32
Финансы
Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников
В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.
Обновлено вчера в 23:42
Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран
Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.
Обновлено в 01:18
Экономика
Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга
Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год
Совокупный капитал 25 самых богатых людей России, по версии Bloomberg, сократился за год «незначительно» и, согласно рейтингу, составил $255 млрд.
Обновлено 21 декабря в 23:05
Экономика
Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12%
Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Обновлено вчера в 05:51
Экономика
Торговый оборот Северной Кореи резко снизился из-за санкций ООН
Санкции, введённые Советом Безопасности ООН в 2016—2017 годах из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР, негативно сказались на внешней торговле этой страны.
Обновлено 21 декабря в 10:41
Экономика
Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году
Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.
Обновлено 21 декабря в 07:48
Экономика
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
Характерной особенностью рынка загородной элитной недвижимости Подмосковья в 2018 году стало значительное количество покупателей из регионов.
Обновлено вчера в 11:28
Энергетика
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 00:36
Экономика
В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение
Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено 21 декабря в 20:15
Энергетика
Нефть марки Brent упала ниже $55
Обновлено 20 декабря в 04:13
Финансы
ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов
Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено 21 декабря в 15:45
Экономика
На что россияне спускают сбережения
Торговцы недвижимостью говорят о небывалом спросе: за прошедшие 3 квартала года, спрос на жилую недвижимость уже превысил показатели всего 2017-го, отмечают риелторы, возможно, расходы россиян на покупку недвижимости в этом году побьют исторический максимум, установленный в 2014-м — тогда россияне потратили на недвижимость 2,140 трлн рублей.
Обновлено в 05:41