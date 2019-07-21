Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с московским «Спартаком» (2:2) в матче второго тура РПЛ отметил, что его команда, несмотря на сложности, могла и должна была сегодня побеждать.

Карпин о ничьей со «Спартаком»: Должны были и могли выиграть

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