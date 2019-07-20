Главный тренер футбольного клуба «Ростов» подвёл итоги ничейного матча со столичным «Спартаком» (2:2). Валерий Карпин указал на то, что прошедшую игру его подопечные «должны были выиграть».

«Мы эту игру должны были выигрывать» — Карпин о матче со «Спартаком»

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