Футбол

«Мы эту игру должны были выигрывать» — Карпин о матче со «Спартаком»REGNUM 04:41

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» подвёл итоги ничейного матча со столичным «Спартаком» (2:2). Валерий Карпин указал на то, что прошедшую игру его подопечные «должны были выиграть».
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