Музыка
Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечникомИзвестия 07:44
Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива. Они написали о своих впечатлениях от игры российского музыканта в официальных аккаунтах группы в соцсетях.
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с чего всё началось
В официальном аккаунте группы Queen в Instagram и Facebook опубликовали видеоролик пермского балалаечника Андрея Кирякова, в котором он исполняет кавер-версию легендарной композиции Queen — The show must go on.Сайт города Пермь 59.ru03:40
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«Переложил ноты великого хита»: группа Queen восхитилась игрой пермского виртуоза-балалаечника
Сайт города Пермь 59.ru03:40
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