Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечникомИзвестия 07:44

с чего всё началось

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива. Они написали о своих впечатлениях от игры российского музыканта в официальных аккаунтах группы в соцсетях.

Транспорт Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.

Происшествия Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".

Политика Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с ним Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию.

Экономика Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.

Армия и оружие В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).

Происшествия Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.

Общество Трех южноуральцев выгнали с ЕГЭ по обществознанию В Челябинской области трех выпускников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны.

Авто Geely Atlas остается самым продаваемым китайским автомобилем в России По итогам мая кроссовер Geely Atlas снова стал самым продаваемым китайским автомобилем в России.

Здоровье Названы новые опасные для жизни продукты Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.

Футбол Широков, Сычев и Радимов сыграют в матче звезд в Петербурге За сборную России сыграют Михаил Кержаков, Роман Широков, Владислав Радимов, Дмитрий Сычев и Динияр Билялетдинов, а за команду послов – чемпион Европы-2004 грек Антониос Никополидис, чемпион мира-2006 итальянец Джанлука Дзамбротта, чемпионы мира и Европы в составе сборной Франции Робер Пирес и Давид Трезеге, а также трехкратный обладатель Лиги чемпионов испанец Фернандо Морьентес.

Игры В League of Legends появится аналог Auto Chess Riot Games анонсировала режим Teamfight Tactics, который станет адаптацией Auto Chess для League of Legends.

Музыка Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.

Происшествия Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле "В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.

Экономика «АЛРОСА» сократила на треть выручку от продажи бриллиантов "АЛРОСА", крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, объявила итоги января-мая 2019 г.: выручка от продажи алмазов и бриллиантов снизилась на треть до $1,589 млрд.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Здоровье Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз Исполняющая обязанности главы украинского минздрава Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе шаурме.

Происшествия В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба» В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.

Происшествия «Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.

Происшествия Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.