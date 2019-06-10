Музыка
Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечникомРифей-Пермь 04:25
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen. Пермяк записал кавер-версию «The Show Must Go On», исполнив знаменитую композицию на трех разных балалайках. Видеоролик пермского музыканта опубликовал официальный аккаунт Queen.
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с чего всё началось
В официальном аккаунте группы Queen в Instagram и Facebook опубликовали видеоролик пермского балалаечника Андрея Кирякова, в котором он исполняет кавер-версию легендарной композиции Queen — The show must go on.Сайт города Пермь 59.ru03:40
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«Переложил ноты великого хита»: группа Queen восхитилась игрой пермского виртуоза-балалаечника
Сайт города Пермь 59.ru03:40
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