Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечникомРифей-Пермь 04:25

с чего всё началось

Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen. Пермяк записал кавер-версию «The Show Must Go On», исполнив знаменитую композицию на трех разных балалайках. Видеоролик пермского музыканта опубликовал официальный аккаунт Queen.

Музыка Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ» Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Автоспорт Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Футбол Французские эксперты отстранены за высказывания о ситуации с Неймаром Эксперты телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании.

Происшествия Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.

Происшествия Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле "В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.

Транспорт Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.

Политика Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.

Общество Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.

Музыка Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.

Гаджеты Google Pixel 4 XL показали на видео Несколько недель назад в сети появились качественные рендеры Google Pixel 4, а сегодня инсайдер показал видео с дизайном старшей модели.

Интернет Новый вид мошенничества обнаружили в «Лаборатории Касперского» Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенничества, которая предполагает использование сервиса Google Календарь.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Политика Новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил Грызлов Ситуация в районе Станицы Луганской характеризует неготовность руководства Украины отказаться от политики "партии войны", новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил полпред РФ Борис Грызлов.

Шоу-бизнес Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.

Происшествия Кадыров одобрил освобождение по УДО чеченского правозащитника Титиева Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegam-канале выразил уверенность, что решение суда досрочно освободить главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева — объективное.

Технологии Ericsson и Intellectual Ventures подписали лицензионное соглашение Компании Ericsson и Intellectual Ventures подписали лицензионное соглашение, предусматривающее прекращение всех судебных разбирательств, связанных с нарушением патентных прав, включая иск к Ericsson, который был подан в начале этого года и результатом рассмотрения которого стало решение о выплате в размере 43 млн долларов.

Авто Газонокосилка Honda снова установила новый рекорд скорости Газонокосилка Honda Mean Mower V2 вышла на новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места до 100 миль в час (161 километр в час).

Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.

Политика У Администрации президента Украины проходит митинг против снятия блокады с Донбасса Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма счел важным обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».

Происшествия После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.

Гаджеты IOS 13 намекает на наличие USB Type-C в iPhone 2019 Экран восстановления системы iPhone, обнаруженный в бета-версии iOS 13, намекнул на скорый отказ Apple от фирменного разъема Lightning в пользу USB Type-C, – сообщает ресурс GSM Arena.