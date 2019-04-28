Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в синагоге в СШАВзгляд.ру вчера в 16:30

В результате стрельбы в синагоге Chabad Way в городе Поуэй (округ Сан-Диего, США) один человек погиб, есть пострадавшие, сообщают СМИ. Ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. Стрельба произошла около 11.30 (21.30 мск).
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