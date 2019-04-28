Мужчина устроил стрельбу в синагоге в СШАВзгляд.ру вчера в 16:30

В результате стрельбы в синагоге Chabad Way в городе Поуэй (округ Сан-Диего, США) один человек погиб, есть пострадавшие, сообщают СМИ. Ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. Стрельба произошла около 11.30 (21.30 мск).

Мужчина устроил стрельбу в синагоге в США

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