Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метроLenta.ru 02:45

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
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Московский метрополитен: Задержанный нарушитель был ранее судим и недавно потерял родственника

Агентство Москва03:21

Напавший на сотрудницу метро злоумышленник с молотком задержан

НТВ02:30

Сотрудницу метро в Москве освободили через час после нападения мужчины с молотком

Интерфакс03:09

Напавший на сотрудницу метро мужчина задержан

Москва 2402:51

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

Lenta.ru02:45

Злоумышленник напал на сотрудника метро в Москве

РЕН ТВ01:58

Полиция в Москве задержала мужчину, угрожавшего молотком работнице метро

ТАСС03:16
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Происшествия

МВД Франции: пожар в Нотр-Дам де Пари еще не потушен

Обновлено в 01:47
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Хоккей

В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
Здоровье

В Новосибирской области начался сезон клещей

В Новосибирской области начался эпидемический сезон по клещевому вирусному энцефалиту.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Guardian выражает сочувствие Парижу в связи с «ужасной потерей»

Газета Guardian выразила сочувствие Парижу в связи с «ужасной потерей».
Обновлено в 03:36
Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено вчера в 06:28
Авто

Новый Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Спортивное подразделение марки — Toyota Racing Development — выпустило сразу 2 новые модификации популярного кроссовера Toyota RAV4.
Обновлено вчера в 04:19
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Командир взвода допустил косяк в Хмеймиме

1 марта командир взвода батальона военной полиции старший лейтенант Марат Боярчуков был вызван к военному коменданту аэродрома, который решил выяснить причину, по которой офицер пропустил построение личного состава.
Обновлено вчера в 18:28
Баскетбол

Казинс получил травму мышцы бедра

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс покинул площадку в первой четверти второго матча серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 1-1) из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:38
Политика

Подсчитано число переехавших в Россию после 2014 года украинцев

Казакова отметила, что после 2014 года Украина стала лидирующей страной по прибытию граждан в Россию.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама

"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
Здоровье

На Алтае отмечается всплеск заражения животных бешенством

Наталья Короннова, начальник отдела противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии по Алтайскому краю: – В частном подворье одной из жительниц села Долганка у крупного рогатого скота проявились симптомы, похожие на бешенство: слюнотечение, беспокойство, отсутствие глотательного рефлекса.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета

Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов

Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 03:34
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019

Обновлено в 02:18
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников

Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Общество

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Кино

Первая серия финала «Игры престолов» побила рекорд просмотров

Первая серия финального сезона культовой саги "Игра престолов" поставила сразу несколько рекордов в США.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода

Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.
Обновлено в 02:31
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, ударившую школьниц

Обновлено в 02:20
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
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