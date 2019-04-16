Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метроLenta.ru 02:45

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

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