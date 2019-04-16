Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метроLenta.ru 02:45
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
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Происшествия
МВД Франции: пожар в Нотр-Дам де Пари еще не потушен
Обновлено в 01:47
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье
В Новосибирской области начался сезон клещей
В Новосибирской области начался эпидемический сезон по клещевому вирусному энцефалиту.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Guardian выражает сочувствие Парижу в связи с «ужасной потерей»
Газета Guardian выразила сочувствие Парижу в связи с «ужасной потерей».
Обновлено в 03:36
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Авто
Новый Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии
Спортивное подразделение марки — Toyota Racing Development — выпустило сразу 2 новые модификации популярного кроссовера Toyota RAV4.
Обновлено вчера в 04:19
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Командир взвода допустил косяк в Хмеймиме
1 марта командир взвода батальона военной полиции старший лейтенант Марат Боярчуков был вызван к военному коменданту аэродрома, который решил выяснить причину, по которой офицер пропустил построение личного состава.
Обновлено вчера в 18:28
Баскетбол
Казинс получил травму мышцы бедра
Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс покинул площадку в первой четверти второго матча серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 1-1) из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:38
Политика
Подсчитано число переехавших в Россию после 2014 года украинцев
Казакова отметила, что после 2014 года Украина стала лидирующей страной по прибытию граждан в Россию.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама
"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
Здоровье
На Алтае отмечается всплеск заражения животных бешенством
Наталья Короннова, начальник отдела противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии по Алтайскому краю: – В частном подворье одной из жительниц села Долганка у крупного рогатого скота проявились симптомы, похожие на бешенство: слюнотечение, беспокойство, отсутствие глотательного рефлекса.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета
Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов
Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 03:34
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019
Обновлено в 02:18
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников
Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Общество
Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Кино
Первая серия финала «Игры престолов» побила рекорд просмотров
Первая серия финального сезона культовой саги "Игра престолов" поставила сразу несколько рекордов в США.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода
Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.
Обновлено в 02:31
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, ударившую школьниц
Обновлено в 02:20
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50