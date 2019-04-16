Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метроBFM.ru 02:38

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Московский метрополитен: Задержанный нарушитель был ранее судим и недавно потерял родственника

Агентство Москва03:21

Полиция в Москве задержала мужчину, угрожавшего молотком работнице метро

ТАСС03:16

Задержанный в метро мужчина был ранее судим и недавно потерял родственника

Москва 2403:36

Сотрудницу метро в Москве освободили через час после нападения мужчины с молотком

Интерфакс03:09

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

Lenta.ru02:45

Напавший на сотрудницу метро злоумышленник с молотком задержан

НТВ02:30

Злоумышленник напал на сотрудника метро в Москве

РЕН ТВ01:58
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Происшествия

Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 04:31
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Политика

На Украине вышла на свободу Надежда Савченко

Обновлено в 02:56
Футбол

Фергюсон считает, что «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что в нынешнем году чемпионскую гонку в АПЛ выиграет «Ливерпуль».
Обновлено в 03:41
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Футбол

Клаудио Маркизио: «Собор Парижской Богоматери ранен, но победил»

Собор Парижской Богоматери ранен, но победил. И победу одержали пожарные, герои этого ужасного момента, — написал Маркизио в Instagram.
Обновлено в 04:19
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Политика

Госдума приняла закон об устойчивом Рунете

Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Авто

Lexus представил первый минивэн LM

Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Авто

Новый кроссовер Volkswagen Teramont подготовили для бездорожья

В ходе предстоящего автосалона в Нью-Йорке немецкая компания Volkswagen намерена представить широкой аудитории новейшую модификацию кроссовера Volkswagen Atlas Basecamp.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Генпрокуратура Украины опровергла сообщение о покушении на Зеленского

Обновлено в 05:34
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина

После скандального развода ведущий «Битвы экстрасенсов» недолго был одинок – накануне его застукали с новой женщиной.
Обновлено в 04:53
Общество

Алексей Текслер проинспектирует Копейск

Обновлено в 04:12
Футбол

Тренер «Аякса» тен Хаг: «Ювентус» выглядит намного сильнее «Реала»

Наставник голландского футбольного клуба "Аякс" Эрик тен Хаг накануне ответного матча против итальянского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что на его команду не будет ничего давить, поскольку соперник – команда самого высокого уровня, которой не стыдно проиграть.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Здоровье

Крымские больницы получат дополнительные вакцины от кори

Согласно приказу, в апреле для проведения иммунопрофилактики взрослого и детского населения дополнительные вакцины будут поставлены в ГБУЗ "Симферопольская поликлиника №4" и "Республиканская клиническая больница им. Семашко".
Обновлено в 04:38
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Наука

Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном холоде

Обновлено вчера в 00:59
Футбол

«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

Обновлено в 03:45
Происшествия

Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста

Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.
Обновлено в 06:05
Гаджеты

Новая iOS 13 принесет кардинальные перемены в iPhone и iPad. Что изменится?

Изменения для iPad iOS 13 обзаведется интересными новшествами, актуальными только для планшетов iPad ввиду большей по сравнению с iPhone площадью экрана.
Обновлено в 04:50
Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Политика

Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов

Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.
Обновлено в 06:31
Политика

В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си

Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".
Обновлено в 06:27
Транспорт

Два съезда с КАД на Выборгское шоссе перекроют на пять дней

Обновлено в 04:39
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