Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метроBFM.ru 02:38

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Футбол Фергюсон считает, что «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что в нынешнем году чемпионскую гонку в АПЛ выиграет «Ливерпуль».

Происшествия Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Происшествия Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

Футбол Клаудио Маркизио: «Собор Парижской Богоматери ранен, но победил» Собор Парижской Богоматери ранен, но победил. И победу одержали пожарные, герои этого ужасного момента, — написал Маркизио в Instagram.

Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Политика Госдума приняла закон об устойчивом Рунете Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.

Общество Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.

Авто Lexus представил первый минивэн LM Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.

Авто Новый кроссовер Volkswagen Teramont подготовили для бездорожья В ходе предстоящего автосалона в Нью-Йорке немецкая компания Volkswagen намерена представить широкой аудитории новейшую модификацию кроссовера Volkswagen Atlas Basecamp.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Шоу-бизнес У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина После скандального развода ведущий «Битвы экстрасенсов» недолго был одинок – накануне его застукали с новой женщиной.

Футбол Тренер «Аякса» тен Хаг: «Ювентус» выглядит намного сильнее «Реала» Наставник голландского футбольного клуба "Аякс" Эрик тен Хаг накануне ответного матча против итальянского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что на его команду не будет ничего давить, поскольку соперник – команда самого высокого уровня, которой не стыдно проиграть.

Происшествия Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Здоровье Крымские больницы получат дополнительные вакцины от кори Согласно приказу, в апреле для проведения иммунопрофилактики взрослого и детского населения дополнительные вакцины будут поставлены в ГБУЗ "Симферопольская поликлиника №4" и "Республиканская клиническая больница им. Семашко".

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Происшествия Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.

Гаджеты Новая iOS 13 принесет кардинальные перемены в iPhone и iPad. Что изменится? Изменения для iPad iOS 13 обзаведется интересными новшествами, актуальными только для планшетов iPad ввиду большей по сравнению с iPhone площадью экрана.

Общество Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет» Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".

Политика Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.