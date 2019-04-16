Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метроBFM.ru 02:38

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

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