Происшествия
Стала известна личность погибшего на полосе в «Шереметьево»
Стала известна личность погибшего на полосе в «Шереметьево»Интерфакс15:28
Установлена личность погибшего мужчины, останки которого обнаружены на летном поле в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "Погибший оказался гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве", - сказал источник.
Интерфакс15:28
с чего всё началось
По данным источника, для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК. Выясняются обстоятельства, при которых человек попал на летное поле. "Интерфакс" пока не располагает официальной информацией о случившемся со стороны правоохранительных органов.Интерфакс13:27
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Труп мужчины обнаружили на летном поле аэропорта Шереметьево после взлета самолета
Агентство Москва14:29
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Происшествия
Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии московского метро
"На Кольцевой линии по техническим причинам временно увеличены интервалы движения поездов", - говорится в сообщении.
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Происшествия
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Аварийно севший в Краснодаре самолет не принадлежит Минобороны
Самолет, который вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара из-за отказа двигателя, принадлежит не Минобороны РФ, а другой силовой структуре, сообщил источник "Интерфакса".
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Пара из Нижнего Новгорода, занявшаяся сексом в метро, заплатит штраф
Суд Канавинского района Нижнего Новгорода оштрафовал молодых мужчину и женщину, занявшихся сексом в вагоне метро на глазах у посторонних в День святого Валентина, на 25 тысяч рублей каждого, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда Канавинского района Нижнего Новгорода.
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Британец умер во время празднования своего излечения от рака
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