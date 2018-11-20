По данным источника, для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК. Выясняются обстоятельства, при которых человек попал на летное поле. "Интерфакс" пока не располагает официальной информацией о случившемся со стороны правоохранительных органов.

с чего всё началось

Установлена личность погибшего мужчины, останки которого обнаружены на летном поле в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "Погибший оказался гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве", - сказал источник.

Стала известна личность погибшего на полосе в «Шереметьево»

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