Происшествия

Стала известна личность погибшего на полосе в «Шереметьево»
Интерфакс
15:28

Установлена личность погибшего мужчины, останки которого обнаружены на летном поле в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "Погибший оказался гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве", - сказал источник.
Интерфакс15:28
с чего всё началось

На летном поле в «Шереметьево» погиб человек

По данным источника, для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК. Выясняются обстоятельства, при которых человек попал на летное поле. "Интерфакс" пока не располагает официальной информацией о случившемся со стороны правоохранительных органов.
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На Украине военный получил ранение при взрыве на полигоне

Взрыв неизвестного устройства произошел на одном из военных полигонов на Украине, ранен военный, сообщается на странице 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского.
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Аварийно севший в Краснодаре самолет не принадлежит Минобороны

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