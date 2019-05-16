Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГГазета.Ru 06:25
В Москве задержали мужчину, который собрал и перечислил 50 млн рублей в поддержку "Исламского государства", сообщает РИА "Новости". По данным ФСБ, выходец из Северной Осетии за три года перевел на разные банковские карты террористов более 50 млн рублей.
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Общество
Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань
В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Политика
В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации.
Обновлено в 06:09
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Назван способ прохода авианосцев США в Черное море
США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Происшествия
За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек
Полицейские за три дня акции протеста, начавшей из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек, протоколы составлены на 98.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Недвижимость
Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в апреле выросло на 13%
Отмечается, что всего с января по апрель 2019 года число сделок на вторичном рынке жилья возросло в полтора раза.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь пропустила день рождения младшего сына
Вчера, 15 мая, младшему сыну экс-участницы «ДОМа-2» исполнилось три года. Дарья Пынзарь не смогла быть в этот день рядом с Давидом.
Обновлено в 04:00
Спорт
Трефилов вернется на тренерский пост гандбольной «Кубани» 19 мая
Как ранее сообщал ТАСС, 63-летний Трефилов вернулся в "Кубань" в качестве главного тренера после операции на сердце.
Обновлено в 06:46
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Кудрявцева поделилась подробностями жизни с молодым хоккеистом
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в инстаграме подробностями жизни с хоккеистом Игорем Макаровым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:17
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Кино
Названы лучшие образы Каннского кинофестиваля
Ежегодно церемония открытия фестиваля европейского кино проходит после куда более занимательного в смысле нарядов события в Нью-Йорке — Met Gala, на фоне которого красная дорожка Канн смотрится недостаточно празднично.
Обновлено 14 мая в 19:11
Хоккей
Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории
Сборная России одержала разгромную победу над Италией на чемпионате мира по хоккею, забросив десять безответных шайб.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 08:14
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Политика
В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
До 1,5 тыс. военных моряков примут участие в параде в честь Дня Балтийского флота
"18 мая праздничные мероприятия, посвященные Дню Балтийского флота, откроются в полдень в Балтийске парадом войск", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что в общей сложности в нем примут участие около 1,5 тыс. военных моряков.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Зенит» улучшил позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов
«Зенит» стал единственным клубом из России в топ-50 самых дорогих футбольных брендов.
Обновлено в 08:08
Политика
«Нафтогаз Украины» решил мириться с Россией
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сомневается в возможности Еврокомиссии заблокировать строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
Обновлено в 05:56
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Среди пожилых россиян увеличилось число новых заражений ВИЧ
Среди россиян в возрасте от 50 до 60 лет увеличилась доля новых случаев заражения ВИЧ.
Обновлено в 04:41