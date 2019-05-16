Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГГазета.Ru 06:25

В Москве задержали мужчину, который собрал и перечислил 50 млн рублей в поддержку "Исламского государства", сообщает РИА "Новости". По данным ФСБ, выходец из Северной Осетии за три года перевел на разные банковские карты террористов более 50 млн рублей.

Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ

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