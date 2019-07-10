Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержалиИзвестия 08:48

Источник отметил, что до этого у правоохранителей была возможность задержать мужчину, однако было неизвестно, какую роль он сыграл в преступлении. 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
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с чего всё началось
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила
, что причастность мужчины к краже денег была установлена «в ходе предварительного расследования».
Коммерсантъ10:51

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Муж укравшей 20 млн рублей кассирши банка задержан в Башкирии как возможный ее соучастник

ТАСС09:06

Кадры задержания мужа башкирской кассирши Хайруллиной в аэропорту Уфы

Московский Комсомолец11:02

В Казани задержан муж кассира Луизы Хайруллиной, которая обвиняется в хищении 20 миллионов рублей из банка

Эхо Москвы08:31

Задержан муж кассирши, обвиняемой в краже 20 млн руб. из банка

Интерфакс08:29

Раскрыта роль мужа укравшей 20 млн рублей кассирши

Газета.Ru09:23

Полиция и ФСБ задержали мужа обвиняемой в краже 20 млн руб. кассирши

РБК08:58

Муж обвиняемой в краже кассирши тратил деньги на ставки, считают в полиции

РИА Новости08:52
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
Общество

В России могут вырасти штрафы за вождение без техосмотра

В Государственной думе во втором чтении был принят пакет законопроектов, которые предусматривают ужесточение наказания за вождение без пройденного техосмотра.
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Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии

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ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Политика

Встреча по Сирии в астанинском формате пройдёт в начале августа

Встреча по Сирии в астанинском формате пройдёт в начале августа, сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Богаднов.
Обновлено в 12:50
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
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Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Космос

В NASA считают нереалистичной идею выхода России из программы МКС

Идея выхода России из программы МКС относится к разряду сугубо гипотетических, заявил в среду заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США.
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Авто

В Hyundai рассказали о новом пикапе

Вице-президент указанной компании по корпоративному и цифровому планированию Майкл О'Брайен в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что бренд планирует наладить сборку нового пикапа в США, что позволит избежать 25-процентного налога на ввоз импортных машин.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел

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Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Авто

Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС

«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено вчера в 04:04
Авто

В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей

За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика

Матвиенко предлагает Счетной палате проверить «Дом.РФ»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".
Обновлено в 05:25
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Политика

Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT

Сутки, которые российский МИД дал Лондону на представление конкретных фактов, на основании которых британская сторона заявила об активной роли Sputnik и RT в распространении дезинформации, истекли.
Обновлено в 11:42
Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Обновлено в 12:52
Гаджеты

Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

Китайская компания Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, а также создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 09:57
Кино

Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»

Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Адмирал США заявил о сотнях российских военных в Венесуэле

«В Венесуэле есть российские войска, и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Мадуро»,– заявил Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в сенате.
Обновлено в 01:40
Футбол

«Барселона» считает, что Неймар подешевел

«Барселона» не собирается предлагать за трансфер форварда ПСЖ Неймара 222 млн евро.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Политика

Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

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На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
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Происшествия

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Утром 10 июля в Джубге подняли со дна Черного моря прогулочный катер «Атолл», который затонул 5 июля.
Обновлено в 11:09
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Политика

Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении

Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 11:43
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