с чего всё началось

Источник отметил, что до этого у правоохранителей была возможность задержать мужчину, однако было неизвестно, какую роль он сыграл в преступлении. 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

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