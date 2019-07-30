Политика

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыскРИА Новости 02:51

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
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МВД Молдавии объявило в розыск лидера партии и депутата Шора

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Молдавский депутат Илан Шор объявлен в международный розыск

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