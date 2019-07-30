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Путешествия Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.

Политика Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.

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Политика В Бангкоке началась встреча Лаврова с главой МИД Таиланда Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 30 июля, проводит переговоры с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем, передает ТАСС со ссылкой на представителей российской делегации.

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Происшествия В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

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