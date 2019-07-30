Политика

Мужа Жасмин объявили в международный розыскГазета.Ru 02:56

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
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Мужа Жасмин объявили в международный розыск

Газета.Ru02:56

Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин

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Суды и власть захвачены. Почему мужа Жасмин объявили в международный розыск? - Почему мужа Жасмин Илана Шора объявили в розыск

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МВД Молдовы: Илан Шор объявлен в международный розыск

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Молдавский депутат Илан Шор объявлен в международный розыск

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