Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИГазета.Ru вчера в 16:25
Супруг кассирши, которая была задержана по подозрению в хищении свыше 20 млн рублей в одном из башкирских банков, заявил, что он проиграл все деньги в азартных играх. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Супруг кассирши, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке в башкирском Салавате, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.РИА Новостивчера в 15:32
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