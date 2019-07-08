Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублейLenta.ru вчера в 16:10
Супруг обвиняемой в хищении из банка более 20 миллионов рублей Луизы Хайруллиной рассказал о том, что проиграл украденные деньги в азартные игры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Супруг кассирши, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке в башкирском Салавате, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.РИА Новостивчера в 15:32
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