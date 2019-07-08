Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублейLenta.ru вчера в 16:10

Супруг обвиняемой в хищении из банка более 20 миллионов рублей Луизы Хайруллиной рассказал о том, что проиграл украденные деньги в азартные игры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник

Супруг кассирши, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке в башкирском Салавате, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новостивчера в 15:32

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Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Lenta.ruвчера в 16:10

Муж башкирской кассирши проиграл украденные ею 20 млн рублей

News.ruвчера в 16:07

Супруг башкирской кассирши проиграл похищенные женой 20 млн рублей

Ридусвчера в 15:22

СМИ узнали о судьбе похищенных сотрудницей банка 20 млн рублей

Известиявчера в 15:47

Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник

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Источник: муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею миллионы

Аргументы и Фактывчера в 15:59

Муж кассирши Хайруллиной спустил украденные 23 млн в казино

Московский Комсомолецвчера в 15:28
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:33, Вашингтон
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

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Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

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Китайский автопроизводитель опубликовал первые тизеры премиального седана Hongqi H7 второго поколения.
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В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
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Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:46
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Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь

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В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

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Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.
Обновлено вчера в 23:15
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Трамп отказался от британского посла

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Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
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Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
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Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине

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В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

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«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

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Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено вчера в 05:44
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В Челябинске из окна шестого этажа выпал 18-летний отец

Погиб, выпав из окна шестого этажа, 18-летний парень. От полученных травм молодой человек скончался на месте.
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