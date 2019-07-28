Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибелиМойка78 вчера в 19:51
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске. Она исполнила одну из главных ролей в фильме Александра Котта «Брестская крепость».
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с чего всё началось
Роль в блокбастере Александра Котта стала ее первой (и последней) ролью. Недавно Ника вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом. Как рассказала мама девушки, Ольга Никонова, в Америке Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.Комсомольская правдавчера в 05:27
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Муж утонувшей на Аляске актрисы Ники Никоновой: «Мы курили и шутили, что это наша последняя сигарета»
Комсомольская правдавчера в 18:40
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Театры
«Сатирикон» представит премьеру спектакля по пьесе «Мой папа - Питер Пэн» Керен Климовски
Премьерный показ постановки режиссера Нади Кубайлат и актеров театра "Сатирикон" по пьесе "Мой папа - Питер Пэн" Керен Климовски, победившей в драматургическом конкурсе Российского Молодежного Академического театра (РАМТ) "В поисках новой пьесы" в 2018 году, пройдет в воскресенье на сцене Учебного театра Высшей школы сценических искусств.
Обновлено вчера в 17:13
Футбол
«Тамбов» выложил фото раздевалки после матча со «Спартаком»
"Тамбов" в Twitter выложил фото из раздевалки после матча 3-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
В Донбассе украинские морпехи устроили бунт
Обновлено в 16:44
Автоспорт
Как Квят отреагировал на третье место на Гран-при Германии
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа
Известная российская актриса Екатерина Климова встретилась в Санкт-Петербурге с возлюбленной своего бывшего мужа Ильи Хорошилова.
Обновлено в 06:52
Происшествия
У больницы Навального задержали около десяти человек
По данным телеканала «Дождь», задержали около 10 человек, в том числе корреспондента канала Даниила Сотникова.
Обновлено в 17:05
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков
Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Наука
Составлена молекулярная карта гидры
Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того, чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
Обновлено в 11:57
Футбол
«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Голая, в кружевных подвязках: подробности убийства блогерши, которую положили в чемодан
В убийстве подозревается ее бойфренд, который успел покинуть Россию.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
235-й гарнизонный военный суд, рассмотрев уголовное дело Михаила Горбатова в особом порядке за пару заседаний, признал его виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление.
Обновлено в 14:29
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
«Ньюкасл» хочет подписать защитника ПСЖ
Защитник ПСЖ Стэнли Нсоки может продолжить карьеру в Англии. Игроком интересуется «Ньюкасл». Стороны пока не могут сойтись в цене.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В Эстонии предложили вернуть копию памятника солдату СС
В эстонском городе Лихула предложили установить копию монумента солдату в форме СС, который ранее был установлен там и позднее демонтирован.
Обновлено в 15:31
Автоспорт
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии
Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора». Овны У Овнов удачное время для того, чтобы заняться укреплением связей.
Обновлено 25 июля в 18:00
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:28
Происшествия
Во Франции около заправки расстреляли троих человек
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin.
Обновлено в 16:58
Футбол
Футболист киевского «Динамо» рассказал о желании переехать в Россию
Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар, к которому, по информации СМИ, ранее проявлял интерес "Зенит", рассказал о желании попробовать свои силы в Российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:46
Политика
Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь
Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:30