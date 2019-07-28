Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибелиМойка78 вчера в 19:51

Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске. Она исполнила одну из главных ролей в фильме Александра Котта «Брестская крепость».
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с чего всё началось

Погибла звезда фильма «Брестская крепость»

Роль в блокбастере Александра Котта стала ее первой (и последней) ролью. Недавно Ника вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом. Как рассказала мама девушки, Ольга Никонова, в Америке Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.
Комсомольская правдавчера в 05:27

Подробнее о событии

Стали известны подробности гибели актрисы Вероники Никоновой на Аляске

РИА Новости05:09

Муж погибшей звезды «Брестской крепости» рассказал, почему не спас ее

Газета.Ru08:02

На Аляске начали расследование по факту гибели актрисы Никоновой

RT на русскомвчера в 16:12

Муж утонувшей на Аляске актрисы Ники Никоновой: «Мы курили и шутили, что это наша последняя сигарета»

Комсомольская правдавчера в 18:40

На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой

ТАССвчера в 15:27

Муж утонувшей в США звезды «Брестской крепости» рассказал подробности трагедии

URA.Ru02:02

Последние минуты Вероники Никоновой: муж рассказал, как пытался спасти актрису

Вести.Ruвчера в 09:01
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
Армия и оружие

«Русские витязи» и парад кораблей: в Балтийске отметили День ВМФ

Обновлено в 12:43
Театры

«Сатирикон» представит премьеру спектакля по пьесе «Мой папа - Питер Пэн» Керен Климовски

Премьерный показ постановки режиссера Нади Кубайлат и актеров театра "Сатирикон" по пьесе "Мой папа - Питер Пэн" Керен Климовски, победившей в драматургическом конкурсе Российского Молодежного Академического театра (РАМТ) "В поисках новой пьесы" в 2018 году, пройдет в воскресенье на сцене Учебного театра Высшей школы сценических искусств.
Обновлено вчера в 17:13
Футбол

«Тамбов» выложил фото раздевалки после матча со «Спартаком»

"Тамбов" в Twitter выложил фото из раздевалки после матча 3-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

В Донбассе украинские морпехи устроили бунт

Обновлено в 16:44
Автоспорт

Как Квят отреагировал на третье место на Гран-при Германии

Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа

Известная российская актриса Екатерина Климова встретилась в Санкт-Петербурге с возлюбленной своего бывшего мужа Ильи Хорошилова.
Обновлено в 06:52
Происшествия

У больницы Навального задержали около десяти человек

По данным телеканала «Дождь», задержали около 10 человек, в том числе корреспондента канала Даниила Сотникова.
Обновлено в 17:05
Здоровье

В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача

В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков

Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Футбол

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Происшествия

На Кубани задержали сбежавшего из-под стражи опасного преступника

Обновлено в 08:08
Наука

Составлена молекулярная карта гидры

Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того, чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
Обновлено в 11:57
Футбол

«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа

Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

Голая, в кружевных подвязках: подробности убийства блогерши, которую положили в чемодан

В убийстве подозревается ее бойфренд, который успел покинуть Россию.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество

235-й гарнизонный военный суд, рассмотрев уголовное дело Михаила Горбатова в особом порядке за пару заседаний, признал его виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление.
Обновлено в 14:29
Политика

Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым

Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия

Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге

Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол

«Ньюкасл» хочет подписать защитника ПСЖ

Защитник ПСЖ Стэнли Нсоки может продолжить карьеру в Англии. Игроком интересуется «Ньюкасл». Стороны пока не могут сойтись в цене.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

В Эстонии предложили вернуть копию памятника солдату СС

В эстонском городе Лихула предложили установить копию монумента солдату в форме СС, который ранее был установлен там и позднее демонтирован.
Обновлено в 15:31
Автоспорт

Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии

Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Общество

Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора». Овны У Овнов удачное время для того, чтобы заняться укреплением связей.
Обновлено 25 июля в 18:00
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Футбол

«Ливерпуль» объявил о переходе самого юного игрока в истории АПЛ

Обновлено в 04:34
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Происшествия

Во Франции около заправки расстреляли троих человек

Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin.
Обновлено в 16:58
Футбол

Футболист киевского «Динамо» рассказал о желании переехать в Россию

Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар, к которому, по информации СМИ, ранее проявлял интерес "Зенит", рассказал о желании попробовать свои силы в Российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:46
Политика

Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь

Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:30
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