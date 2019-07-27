Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибелиRT на русском 12:04

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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с чего всё началось

Погибла главная героиня фильма «Брестская крепость»

Умерла главная героиня блокбастера "Брестская крепость" 24-летняя Вероника Никонова. Об этом сообщила помощник режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.
Комсомольская правда05:27

Подробнее о событии

Стали известны подробности гибели звезды «Брестской крепости» в США

URA.Ru11:48

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

RT на русском12:04

На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости»

ТАСС08:06

Причина смерти актрисы Ники Никоновой: звезда «Брестской крепости» утонула в реке на Аляске

Комсомольская правда11:39

Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой рассказал подробности ЧП

РИА Новости10:07

Муж актрисы Ники Никоновой раскрыл подробности ее гибели

Российская газета11:18

Последние минуты Вероники Никоновой: муж рассказал, как пытался спасти актрису

Вести.Ru09:01
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Происшествия

В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Москве акция протеста продолжается на Трубной площади

По данным «ОВД-Инфо» на 20:13, всего число задержанных на продолжающейся в столице акции составляет 779 человек.
Обновлено в 12:40
Общество

Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Общество

В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома

Обновлено в 12:16
Происшествия

В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
Обновлено в 07:27
Политика

Китай захотел плечом к плечу работать с Россией

По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол

Наставник «Тамбова» Григорян назвал Кононова топ-тренером

Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Александр Григорян после победы над московским "Спартаком" в третьем туре чемпионата России вступился за своего коллегу Олега Кононова.
Обновлено в 12:27
Политика

Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero

Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Футбол

Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»

Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»).
Обновлено в 12:06
Происшествия

В США обнаружили мужское тело с пришитой женской головой

В центре биологических ресурсов, расположенном в Аризоне (штат США), оперативники ФБР осуществили расследование, в рамках которого обнаружили тело мужчины с пришитой к нему головой женщины.
Обновлено в 03:16
Политика

Глава УПЦ КП Филарет пропустил заседание синода ПЦУ

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в очередной раз пропустил заседание синода Православной церкви Украины (ПЦУ), которое провел митрополит Епифаний.
Обновлено в 12:42
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

Учения НАТО Agile Spirit — 2019 начались в Грузии

Многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2019 («Проворный дух — 2019») стартовали на военной базе II пехотной бригады в городе Сенаки в Западной Грузии.
Обновлено в 11:47
Спорт

Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира

Обновлено вчера в 17:40
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве

Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Автоспорт

Даниил Квят: не думаю, что мог добиться большего в квалификации

Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе

Обновлено в 12:23
Теннис

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Гамбурге

Обновлено в 13:24
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

По данным «ОВД-Инфо» более 500 уже задержаны на акции в центре Москвы

Обновлено в 10:12
Политика

Трамп и Джонсон провели телефонные переговоры

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве

Двое военнослужащих Росгвардии пострадали от действий участников несогласованной с властями акции в Москве.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Валерия и Иосиф Пригожин распродают недвижимость за границей

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили продать свою зарубежную недвижимость — дом-дачу в Швейцарии и квартиру в Арабских Эмиратах.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании

Правоохранительные органы не подтвердили данное сообщение. Обухов уточнил, что Гудкова везут в ОВД Коптево.
Обновлено в 06:56
Музыка

Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу

Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Политика

Макрон назвал место и дату встречи с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон назвал место и дату встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM.
Обновлено в 13:07
Космос

Астрономы нашли умирающего двойника Солнца

Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено 25 июля в 12:45
Главное