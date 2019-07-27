Роль в блокбастере Александра Котта стала ее первой (и последней) ролью. Недавно Ника вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом. Как рассказала мама девушки, Ольга Никонова, в Америке Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.

с чего всё началось

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