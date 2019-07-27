Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибелиRT на русском 12:04
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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с чего всё началось
Роль в блокбастере Александра Котта стала ее первой (и последней) ролью. Недавно Ника вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом. Как рассказала мама девушки, Ольга Никонова, в Америке Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.Комсомольская правда05:27
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
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Здоровье
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Обновлено 25 июля в 23:33
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
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Происшествия
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Авто
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Наука
Стало известно, от какой работы уменьшается мозг
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Армия и оружие
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В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Общество
Вода в реке Белая поднялась выше критической отметки
Уровень воды в реке Белая, в пострадавшей от паводка Иркутской области, поднялся выше критической отметки в 420 см, сообщает МЧС по региону.
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Общество
Умерла актриса, озвучившая подружку Микки Мауса
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Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
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Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Транспорт
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье
В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Корветы проекта «Стерегущий» получат инновационные радары
Российские корветы проекта 20380 «Стерегущий»— «Алдар Цыденжапов» и «Резкий» — получат новейшие радиолокационные станции.
Обновлено в 20:46
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика
Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
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Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
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Общество
Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Наталья Подольская объяснила, за что любит Вадима Верника
В Instagram, где Наталья разместила фотографию, она отметила, что очень любит Верника.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Финансы
Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей
Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
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Футбол
Испания выиграла юношеский чемпионат Европы
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В КНДР отпустили задержанное российское судно
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Общество
Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии
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Гаджеты
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Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
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Общество
Все поручения Беглова в ЖК «Северная долина» выполнили досрочно
Глава района Валерий Гарнец выступил с докладом и доложил Александру Беглову, что все его поручения выполнены досрочно.
Обновлено в 06:02
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
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