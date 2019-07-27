Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибелиRT на русском 12:04

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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с чего всё началось

Погибла главная героиня фильма «Брестская крепость»

Роль в блокбастере Александра Котта стала ее первой (и последней) ролью. Недавно Ника вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом. Как рассказала мама девушки, Ольга Никонова, в Америке Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.
Комсомольская правда05:27

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РИА Новости10:07

Последние минуты Вероники Никоновой: муж рассказал, как пытался спасти актрису

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
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