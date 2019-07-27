Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибелиRT на русском вчера в 12:04
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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с чего всё началось
Роль в блокбастере Александра Котта стала ее первой (и последней) ролью. Недавно Ника вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом. Как рассказала мама девушки, Ольга Никонова, в Америке Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.Комсомольская правдавчера в 05:27
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Муж утонувшей на Аляске актрисы Ники Никоновой: «Мы курили и шутили, что это наша последняя сигарета»
Комсомольская правдавчера в 18:40
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Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
От паводка в Приамурье могут пострадать еще 24 населенных пункта
От паводка в Амурской области могут пострадать еще 24 населенных пункта и около тысячи жилых домов, сообщил в воскресенье на внеочередном расширенном заседании правительства региона министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.
Обновлено в 00:01
Общество
Теплая погода и кратковременные дожди ждут москвичей 28 июля
Как пишет агентство «Метеоновости», в Москве и области в воскресенье будет теплая солнечная погода с переменной облачностью и небольшими кратковременными дождями.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено 26 июля в 08:25
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Общество
Эксперты рассказали о влиянии погоды на качество российской пшеницы
Качество российской пшеницы в отдельных субъектах страны из-за неблагоприятных погодных условий в этом году ухудшилось.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
От человека, который в час икс поддержит неприятеля своей страны, нельзя выслушивать критику
От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.
Обновлено вчера в 04:12
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Два тела нашли в канализационном коллекторе в Петербурге
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Шоу-бизнес
Савельева опровергла слухи об изменах мужа
Появились слухи, будто бы Саша Савельева хочет отомстить мужу за измену. Необычной статьей певица поделилась с подписчиками в Stories.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг
В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Пранкер Лексус поговорил с опальным украинским генералом от имени Зеленского
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) пообщался с главой полиции Днепропетровской области генералом Виталием Глуховерей от имени президента Украины Владимира Зеленского, который ранее призвал главу МВД Украины Арсена Авакова уволить его.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Два самолета США вели разведку у берегов Крыма
За минувшие сутки сразу два самолета ВМС США вели разведку у берегов Крыма. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Российские военные провели гуманитарную акцию в САР. 27 июля
«Всего проведено гуманитарных акций – 2 171, общий вес доставленного гуманитарного груза – 3 503,181 тонн», — отметили в Минобороны.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Обновлено 26 июля в 06:40
Здоровье
Ученые рассказали о полезных свойствах огурца
Обновлено в 00:22
Наука
Складывающийся дрон с пружинами пролетел через узкий проем
Американские инженеры создали дрон, способный складывать плечи для пролета через узкие проемы, причем для этого в нем не используются дополнительные электромоторы.
Обновлено 23 июля в 04:49
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья продукты
Диетологи предупреждают, что есть еда, которая не просто не приносит пользы, но способна нанести здоровью существенный урон.
Обновлено вчера в 15:46
Наука
Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами
Обновлено 26 июля в 10:47
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.
Обновлено вчера в 13:44