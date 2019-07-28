Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибелиRT на русском вчера в 12:04

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось

Погибла звезда фильма «Брестская крепость»

Роль в блокбастере Александра Котта стала ее первой (и последней) ролью. Недавно Ника вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом. Как рассказала мама девушки, Ольга Никонова, в Америке Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.
Комсомольская правдавчера в 05:27

Подробнее о событии

Стали известны подробности гибели актрисы Вероники Никоновой на Аляске

РИА Новости05:09

Муж погибшей звезды «Брестской крепости» рассказал, почему не спас ее

Газета.Ru08:02

На Аляске начали расследование по факту гибели актрисы Никоновой

RT на русскомвчера в 16:12

Муж утонувшей на Аляске актрисы Ники Никоновой: «Мы курили и шутили, что это наша последняя сигарета»

Комсомольская правдавчера в 18:40

На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой

ТАССвчера в 15:27

Муж утонувшей в США звезды «Брестской крепости» рассказал подробности трагедии

URA.Ru02:02

Последние минуты Вероники Никоновой: муж рассказал, как пытался спасти актрису

Вести.Ruвчера в 09:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:31, Вашингтон
Происшествия

Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество

Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе

Обновлено в 17:26
Армия и оружие

В Петербурге завершился главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Беременная женщина испытала оргазм при просмотре мультфильма

Обновлено в 19:45
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.
Обновлено в 18:31
Происшествия

Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими

«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено в 08:43
Авто

Первый серийный гиперкар SSC Tuatara представят в августе

В августе 2019 года на автомобильной неделе в Монтерее ключи от первого серийного автомобиля SSC Tuatara будут переданы счастливому владельцу.
Обновлено вчера в 15:24
Путешествия

Почти половина россиян самостоятельно организует отдых

Туту.ру выяснил, что около половины россиян путешествуют без туроператора.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Навального доставили в больницу из спецприемника

Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Политика

Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым

Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Общество

Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Кино

Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80

Мишка, придуманный иллюстратором Виктором Чижиковым, окончательно стал культурной иконой после церемонии закрытия Олимпиады, в финале которой огромная кукла под песню «До свиданья, Москва» унеслась в небо над «Лужниками».
Обновлено в 17:05
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Политика

СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве

Обновлено в 04:48
Общество

Названа дата начала продаж арбузов в Москве

Обновлено в 17:51
Футбол

«Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке Украины

Определился победитель Суперкубка Украины. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке Украины, который проходил в Одессе.
Обновлено в 16:11
Кино

«Король лев» возглавил российский прокат в выходные

Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
Обновлено в 20:25
Происшествия

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

Обновлено в 19:17
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика

В России запретили передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ

В России запретили передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Обновлено 26 июля в 10:49
Происшествия

Задержанный Гудков сообщил о предъявляемых ему обвинениях

По словам Гудкова, 31 июля пройдет перенесенное с субботы заседание суда по «обвинению в организации «митинга» на Тверской улице».
Обновлено в 13:03
Экономика

Фармритейлеры теряют покупателей

Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Космос

На стартовый стол Байконура вывели ракету «Союз-2.1а»

Обновлено в 10:17
Армия и оружие

На Сахалине потренировались обезвреживать террористов на пароме

По легенде учения, представители международной террористической организации захватили паром "Сахалин-10" (Татарский пролив, территориальное море России).
Обновлено в 19:18
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области спровоцировал ДТП

Сегодня, 28 июля, на Южном Урале произошло ДТП с участием бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андреем Косиловым.
Обновлено в 12:28
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
Армия и оружие

Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео

Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
Обновлено в 08:22
Политика

В ОБСЕ рассказали об искажениях в украинском законе о языке

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает над устранением некоторых искажений в украинском законе о государственном языке, вступившем в силу 16 июля.
Обновлено в 19:16
Космос

Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен

Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
Обновлено в 20:18
ещё по теме
Главное