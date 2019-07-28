Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибелиRT на русском вчера в 12:04
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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с чего всё началось
Роль в блокбастере Александра Котта стала ее первой (и последней) ролью. Недавно Ника вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом. Как рассказала мама девушки, Ольга Никонова, в Америке Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.Комсомольская правдавчера в 05:27
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Муж утонувшей на Аляске актрисы Ники Никоновой: «Мы курили и шутили, что это наша последняя сигарета»
Комсомольская правдавчера в 18:40
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Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки
В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено в 08:43
Авто
Первый серийный гиперкар SSC Tuatara представят в августе
В августе 2019 года на автомобильной неделе в Монтерее ключи от первого серийного автомобиля SSC Tuatara будут переданы счастливому владельцу.
Обновлено вчера в 15:24
Путешествия
Почти половина россиян самостоятельно организует отдых
Туту.ру выяснил, что около половины россиян путешествуют без туроператора.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Кино
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Мишка, придуманный иллюстратором Виктором Чижиковым, окончательно стал культурной иконой после церемонии закрытия Олимпиады, в финале которой огромная кукла под песню «До свиданья, Москва» унеслась в небо над «Лужниками».
Обновлено в 17:05
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке Украины
Определился победитель Суперкубка Украины. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке Украины, который проходил в Одессе.
Обновлено в 16:11
Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика
В России запретили передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ
В России запретили передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Обновлено 26 июля в 10:49
Происшествия
Задержанный Гудков сообщил о предъявляемых ему обвинениях
По словам Гудкова, 31 июля пройдет перенесенное с субботы заседание суда по «обвинению в организации «митинга» на Тверской улице».
Обновлено в 13:03
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Космос
На стартовый стол Байконура вывели ракету «Союз-2.1а»
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
На Сахалине потренировались обезвреживать террористов на пароме
По легенде учения, представители международной террористической организации захватили паром "Сахалин-10" (Татарский пролив, территориальное море России).
Обновлено в 19:18
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области спровоцировал ДТП
Сегодня, 28 июля, на Южном Урале произошло ДТП с участием бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андреем Косиловым.
Обновлено в 12:28
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
Обновлено в 08:22
Политика
В ОБСЕ рассказали об искажениях в украинском законе о языке
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает над устранением некоторых искажений в украинском законе о государственном языке, вступившем в силу 16 июля.
Обновлено в 19:16
Космос
Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
Обновлено в 20:18