Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибелиRT на русском вчера в 12:04
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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с чего всё началось
Роль в блокбастере Александра Котта стала ее первой (и последней) ролью. Недавно Ника вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом. Как рассказала мама девушки, Ольга Никонова, в Америке Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.Комсомольская правдавчера в 05:27
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Муж утонувшей на Аляске актрисы Ники Никоновой: «Мы курили и шутили, что это наша последняя сигарета»
Комсомольская правдавчера в 18:40
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Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено в 22:46
Происшествия
Осужден полковник ФСБ из управления президента
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Общество
Почему в России горит много лесов
По данным «Гринпис Россия», пожарами охвачено более 3 млн га леса, что сопоставимо с площадью Бельгии; всего в весенне-летний сезон – 11 млн га, больше Португалии.
Обновлено в 18:01
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.
Обновлено в 23:15
Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 13:54
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено в 20:47
Общество
Новый сервис расскажет о загрязнении воды в Черном море
«Планируется сделать общедоступный сервис, который позволит с учетом спутниковых снимков и метеоданных с высокой точностью прогнозировать, в каких местах будет загрязнение акватории Черного моря сточными канализационными водами», — цитирует его агентство.
Обновлено в 22:40
Космос
Илон Маск продемонстрировал пробный «прыжок» корабля Starship
Илон Маск в Twitter продемонстрировал пробный запуск прототипа корабля Starship.
Обновлено 26 июля в 09:05
Происшествия
Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии
Обновлено в 21:34
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено в 18:17
Происшествия
В Подмосковье подростков задержали за двойное убийство
Обновлено в 18:25
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено в 04:17
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:10
Музыка
Rammstein выступит в Москве
Обновлено в 17:05
Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Госдуме предложили смягчить наказание за оставление места ДТП
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект об альтернативном наказании для водителей, оставивших место дорожной аварии, сообщили ТАСС в пресс-службе одного из авторов документа, главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Обновлено в 23:15
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области попал в аварию
Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший заместитель губернатора Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Обновлено в 23:00
Общество
Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа
Обновлено в 11:58
Политика
Медведчук призвал команду Зеленского поддержать автономию Донбасса
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Донбассу нужно предоставить автономию.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Общество
В Париже скончался венесуэльский художник Карлос Круз-Диез
В Париже в возрасте 95 лет скончался известный венесуэльский художник, являющийся одним из основателей оптического и кинетического искусства Карлос Круз-Диез.
Обновлено в 16:49