Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибелиRT на русском 12:04
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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с чего всё началось
Роль в блокбастере Александра Котта стала ее первой (и последней) ролью. Недавно Ника вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом. Как рассказала мама девушки, Ольга Никонова, в Америке Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.Комсомольская правда05:27
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Мама утонувшей на Аляске актрисы из «Брестской крепости»: У меня были плохие предчувствия
Комсомольская правда13:52
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Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Порту» в товарищеском матче
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу с «Порту» в стартовом составе своей команды и провёл на поле 74 минуты, но результативными действиями не отметился.
Обновлено в 17:38
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья продукты
Диетологи предупреждают, что есть еда, которая не просто не приносит пользы, но способна нанести здоровью существенный урон.
Обновлено в 15:46
Происшествия
На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Культура
В Туле состоялся фестиваль исторической реконструкции
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".
Обновлено в 16:38
Политика
Назван основной претендент на пост премьера Украины
После победы президентской партии "Слуга народа" на парламентских выборах на Украине правительство может возглавить заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук, сообщает радио "Новое время" со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 02:45
Гаджеты
Intel готовит четыре модели дискретных видеокарт XE
Напомним, Intel после длительного перерыва решила снова вернутся на рынок дискретных видеоадаптеров, и в прошлом месяце она уже показала на видео свою новую видеокарту.
Обновлено в 13:44
Космос
Доказана теория относительности Эйнштейна
Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия
В Ереване лифт сорвался в шахту
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» на скорой помощи
Как стало известно, Аниту Цой увезли с бакинского фестиваля "Жара" на скорой помощи.
Обновлено вчера в 15:39
Гаджеты
Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone
Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
Обновлено в 12:35
Авто
Легендарный автомобиль агента 007 выставлен на аукцион
Легендарный автомобиль агента 007 выставлен на аукцион.
Обновлено в 05:15
Авто
Седан Mazda 3 появится на российском рынке в октябре
На днях стало известно, что продажи обновленного седана Mazda 3 на российском рынке будут запущены в октябре.
Обновлено в 07:19
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Оппозиция окончательно отказалась от насилия в ЦАР
Лидер Народного фронта возрождения ЦАР Нурредин Адам выступили с заявлением, в котором анонсировал отказ от ведения активных боевых действий против правительства.
Обновлено в 17:10
Авто
«Русский Гелик» за 1,2 млн рублей: уже выпущено семь автомобилей
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено в 12:36
Авто
Компания McLaren выпустила коллекционную линейку из 6 автомобилей
Официальный дилер McLaren из Колорадо заказал у отделения MSO шесть эксклюзивных моделей 600LT Spider, которые вошли в набор Pikes Peak Collection, названный в честь одноименного скоростного подъема на вершину Пайс Пик.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
В Саранске «Тамбов» одержал победу над «Спартаком»
«Тамбов» обыграл московский «Спартак». Матч, который проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершился со счетом 2:0.
Обновлено в 12:02
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии 2019
В Германии в последний уик-энд июля проходит 11-й этап чемпионата "Формула 1". И очередную гонку с первой позиции начнёт Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 10:25
Общество
В центре Москвы задержан журналист Илья Азар
В связи с акцией у мэрии Москвы задержан журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар. Об этом сообщается в Twitter издания.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Происшествия
В СК допросили главного редактора «Дождя»
Александра Перепелова рассказала, что ее вызвали в качестве свидетеля, но какому делу - следователь отказалась уточнить.
Обновлено в 18:13
Наука
Российские ученые получили премию за открытие в США
Открытие российских физиков удостоено престижной премии на конкурсе промышленных инноваций в США.
Обновлено 25 июля в 07:53
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Политика
Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.
Обновлено в 13:32
Политика
Власти США напомнили владельцам криптовалют о налогах
В IRS не уточнили, о каких конкретно нарушениях идет речь, однако держатели криптовалют могут облагаться различными налогами, в том числе на прирост капитала, отмечает издание.
Обновлено вчера в 22:38