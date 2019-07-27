с чего всё началось

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Футбол Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером» Защитник "Сток Сити" Райан Шоукросс, знакомый поклонникам Премьер-Лиги, получил перелом лодыжки в товарищеском матче против "Лестера".

Экономика Воронежская область: обход Боброва могут построить раньше срока Юго-Восточный обход Боброва в Бобровской районе Воронежской области может быть построен раньше срока.

Космос Космический корабль Dragon пристыковался к МКС Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.

Происшествия Главреда «Дождя» допросили в СКР в качестве свидетеля Допрос главного редактора телеканала «Дождь» Александры Перепеловой, вызванной ранее в Следственный комитет России (СКР) в качестве свидетеля, завершен.

Политика Трамп считает, что причин не ладить с Россией у США нет Американский президент Дональд Трамп уверен, что на отношениях США и России плохо сказалось расследование экс-спецпрокурора Робберта Мюллера.

Общество В храме объяснили помощь митингующим на Тверской Иеромонах Иоанн объяснил РБК решение священнослужителей Храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке рядом с Тверской улицей в Москве пустить к себе участников несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу и помочь им укрыться от полиции.

Общество Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.

Политика Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Политика Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Общество Путин подписал закон о наказании водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания для водителей, которые отказались пропустить машины скорой помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.

Шоу-бизнес Согдиана стала мамой в третий раз Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.

Путешествия В Великобритании разработали маршрут по местам съемок «Игры Престолов» В рамках Дней британского туризма в Москве британские туроператоры презентовали новый туристический продукт — экскурсионные туры по местам съемок сериала «Игра Престолов».

Общество Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.

Политика Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.

Происшествия В Подмосковье разбился легкомоторный самолет «В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.

Религия В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.

Шоу-бизнес Старшие сыновья Яны Рудковской стали студентами МГИМО Несколько часов назад продюсер поделилась радостной новостью о том, что её старшие сыновья стали студентами МГИМО.Рудковская воспитывает троих детей от двух браков: сыновей от союза с Батуриным, Андрея и Николая, один из которых является приемным, и сына Сашу от нынешнего мужа Евгения Плющенко.

Футбол Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака» Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".

Политика Сенатор сравнил незаконную акцию в Москве с событиями на Украине-2014 Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сравнил незаконную акцию на Тверской улице в Москве с событиями на Украине 2014 года.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Армия и оружие Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2 Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).

Происшествия В США обнаружили мужское тело с пришитой женской головой В центре биологических ресурсов, расположенном в Аризоне (штат США), оперативники ФБР осуществили расследование, в рамках которого обнаружили тело мужчины с пришитой к нему головой женщины.

Футбол «Арсенал» настаивает на покупке защитника «Селтика» Руководство английского "Арсенала" твердо намерено подписать защитника шотландского "Селтика" Кирана Тирни, сообщает Sky Sports.

Происшествия Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.