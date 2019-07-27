Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибелиRT на русском 12:04
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Обновлено в 14:02
Футбол
Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером»
Защитник "Сток Сити" Райан Шоукросс, знакомый поклонникам Премьер-Лиги, получил перелом лодыжки в товарищеском матче против "Лестера".
Обновлено в 14:08
Экономика
Воронежская область: обход Боброва могут построить раньше срока
Юго-Восточный обход Боброва в Бобровской районе Воронежской области может быть построен раньше срока.
Обновлено вчера в 10:37
Космос
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Главреда «Дождя» допросили в СКР в качестве свидетеля
Допрос главного редактора телеканала «Дождь» Александры Перепеловой, вызванной ранее в Следственный комитет России (СКР) в качестве свидетеля, завершен.
Обновлено в 16:33
Политика
Трамп считает, что причин не ладить с Россией у США нет
Американский президент Дональд Трамп уверен, что на отношениях США и России плохо сказалось расследование экс-спецпрокурора Робберта Мюллера.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Иеромонах Иоанн объяснил РБК решение священнослужителей Храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке рядом с Тверской улицей в Москве пустить к себе участников несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу и помочь им укрыться от полиции.
Обновлено в 16:30
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Политика
Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера
Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
Обновлено в 13:32
Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено в 13:13
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Общество
Путин подписал закон о наказании водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания для водителей, которые отказались пропустить машины скорой помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Согдиана стала мамой в третий раз
Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Путешествия
В Великобритании разработали маршрут по местам съемок «Игры Престолов»
В рамках Дней британского туризма в Москве британские туроператоры презентовали новый туристический продукт — экскурсионные туры по местам съемок сериала «Игра Престолов».
Обновлено в 14:48
Общество
Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 09:59
Политика
Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
«В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:29
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Старшие сыновья Яны Рудковской стали студентами МГИМО
Несколько часов назад продюсер поделилась радостной новостью о том, что её старшие сыновья стали студентами МГИМО.Рудковская воспитывает троих детей от двух браков: сыновей от союза с Батуриным, Андрея и Николая, один из которых является приемным, и сына Сашу от нынешнего мужа Евгения Плющенко.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Политика
Сенатор сравнил незаконную акцию в Москве с событиями на Украине-2014
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сравнил незаконную акцию на Тверской улице в Москве с событиями на Украине 2014 года.
Обновлено в 13:46
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2
Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).
Обновлено в 12:45
Происшествия
В США обнаружили мужское тело с пришитой женской головой
В центре биологических ресурсов, расположенном в Аризоне (штат США), оперативники ФБР осуществили расследование, в рамках которого обнаружили тело мужчины с пришитой к нему головой женщины.
Обновлено в 03:16
Футбол
«Арсенал» настаивает на покупке защитника «Селтика»
Руководство английского "Арсенала" твердо намерено подписать защитника шотландского "Селтика" Кирана Тирни, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме
Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.
Обновлено в 06:55
Игры
Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября
В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено в 14:39