Роль в блокбастере Александра Котта стала ее первой (и последней) ролью. Недавно Ника вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом. Как рассказала мама девушки, Ольга Никонова, в Америке Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.

с чего всё началось

Вероника Никонова родилась в Минске, где окончила театральную школу. В 13 лет сыграла одну из главных ролей в фильме Александра Котта "Брестская крепость". Несколько лет назад актриса переехала в США.

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