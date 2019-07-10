Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньгиРИА Новости 08:47
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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с чего всё началось
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что причастность мужчины к краже денег была установлена «в ходе предварительного расследования».Коммерсантъ10:51
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Экономика
Гендиректор российского Disney станет вице-президентом Сбербанка
Гендиректор дочерней компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан перейдет на должность старшего вице-президента, руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 11:17
Политика
Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении
Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В правительстве Якутии силовики проводят обыски
В здании правительства Якутии 10 июля прошли обыски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ республики.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Политика
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что после выборов в Верховную Раду можно вернуться к обсуждению газовых вопросов между РФ и Украиной.
Обновлено в 10:59
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал контракты с Бандой и Кангвой
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Общество
Большая часть Еревана осталась без электричества
Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.
Обновлено в 05:42
Происшествия
На Красной площади задержали протестующих крымских татар
Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
По информации источника в МИД России, Москва положительно оценила быструю негативную реакцию грузинских властей на матерную брань в адрес российского президента Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2", пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:02
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 15,65 млрд рублей
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 15,65 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 07:47
Футбол
Сутормин выбрал в «Зените» уникальный номер
Обновлено в 05:41
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).
Обновлено в 11:05
Общество
Возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными могут снизить
По словам авторов инициативы, в настоящее время подростки в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными даже в случаях совершения данных преступлений группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в интернете.
Обновлено в 10:48
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения.
Обновлено в 09:18
Транспорт
В московском метро произошел сбой на Бутовской линии
Обновлено в 07:11
Кино
Умерла известная итальянская актриса Валентина Кортезе
Итальянская актриса Валентина Кортезе умерла на 96 году жизни. Скончалась звезда в Милане, но информации о причине смерти нет.
Обновлено в 09:15
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Барселона» не предложит за Неймара больше € 200 млн
В любом случае чемпион Испании не намерен платить за Неймара свыше € 200 млн, так как в руководстве сине-гранатовых считают, что с момента перехода нападающего в «Пари-Сен-Жермен» летом 2017 года его стоимость снизилась.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Авто
С конвейера сошёл последний Volkswagen Beetle
Обновлено в 06:27
Политика
Украина введет уголовное наказание за непризнание Крыма украинским
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий внес законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за непризнание Крыма и части Донбасса территориями Украины.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Здоровье
В Красноярске беременные женщины отравились арбузами
Обновлено в 01:41
Футбол
Нападающий «Локомотива» может перейти в «Ростов»
Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Александр Долгов может перейти в «Ростов», сообщает «РБ Спорт».
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Nintendo анонсировала консоль Switch Lite
Японская компания Nintendo объявила о новой версии приставки Nintendo Switch с подзаголовком Lite.
Обновлено в 09:21