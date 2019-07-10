с чего всё началось

Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

Экономика Гендиректор российского Disney станет вице-президентом Сбербанка Гендиректор дочерней компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан перейдет на должность старшего вице-президента, руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Происшествия В правительстве Якутии силовики проводят обыски В здании правительства Якутии 10 июля прошли обыски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ республики.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.

Происшествия ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.

Политика Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что после выборов в Верховную Раду можно вернуться к обсуждению газовых вопросов между РФ и Украиной.

Происшествия В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Общество Большая часть Еревана осталась без электричества Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.

Происшествия На Красной площади задержали протестующих крымских татар Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».

Политика Россия может возобновить авиасообщение с Грузией По информации источника в МИД России, Москва положительно оценила быструю негативную реакцию грузинских властей на матерную брань в адрес российского президента Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2", пишет "Коммерсантъ".

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 15,65 млрд рублей Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 15,65 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Интернет Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).

Общество Возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными могут снизить По словам авторов инициативы, в настоящее время подростки в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными даже в случаях совершения данных преступлений группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в интернете.

Политика Зеленский открыл Чернобыль для туристов Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения.

Кино Умерла известная итальянская актриса Валентина Кортезе Итальянская актриса Валентина Кортезе умерла на 96 году жизни. Скончалась звезда в Милане, но информации о причине смерти нет.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Футбол «Барселона» не предложит за Неймара больше € 200 млн В любом случае чемпион Испании не намерен платить за Неймара свыше € 200 млн, так как в руководстве сине-гранатовых считают, что с момента перехода нападающего в «Пари-Сен-Жермен» летом 2017 года его стоимость снизилась.

Происшествия В отеле Новой Москвы задушили стюардессу В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Политика Украина введет уголовное наказание за непризнание Крыма украинским Спикер Верховной Рады Андрей Парубий внес законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за непризнание Крыма и части Донбасса территориями Украины.

Происшествия Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Футбол Нападающий «Локомотива» может перейти в «Ростов» Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Александр Долгов может перейти в «Ростов», сообщает «РБ Спорт».