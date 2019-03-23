Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализацииИзвестия 11:18

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
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После романтического путешествия с Алибасовым у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

После романтического путешествия с Алибасовым у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги 80-летняя актриса опять попала в больницу. Вновь появились тревожные новости о здоровье народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Экспресс газетавчера в 06:13

Подробнее о событии

Бари Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

РИА Новости10:52

Помощник супруга Лидии Федосеевой-Шукшиной объяснил ее госпитализацию

РБК09:56

Снова в больнице: у Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

Телепрограммавчера в 19:03

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу после поездки за границу

StarHit.ru06:50

После романтического путешествия с Алибасовым у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

Экспресс газетавчера в 06:13

Бари Алибасов: «К сожалению, конфликт неразрешим»

Мир новостейвчера в 05:28

Федосееву-Шукшину госпитализировали после романтического путешествия с Алибасовым

Дни.рувчера в 07:14
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Происшествия

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

Обновлено в 12:10
Происшествия

Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии

Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:31
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Экономика

Экономике США предсказано падение из-за Boeing

Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.
Обновлено в 12:10
Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Космос

Спутник «Глонасс» планируют запустить с «Плесецка» в середине мая

Обновлено вчера в 23:46
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Космос

Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра

Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Политика

Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера

Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Политика

Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Энергетика

Экспорт нефти из России упал на 10%

В январе текущего года общий объем экспорта составил 20,8 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Дмитрий Медведев поручил к лету подготовить концепцию нового КоАП

На сайте кабмина сказано, что Кодекс об административных правонарушениях нужно актуализировать и систематизировать, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался, что бьет дочь ремнем

«Если в ваших фантазиях после прочтения слов: в комнате висел «Дядюшка ремень» и он пару раз навещал Лизу, вы видите, что я схватил огромный солдатский ремень и лупасил ребенка со всего маху в течение всей ее жизни, простите, но, к сожалению, вы больны», - пишет бывший участник шоу.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305»

Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:02
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Политика

Делегация Китая посетит США для торговых переговоров 3 апреля

"Соединенные Штаты с нетерпением ждут возможности приветствовать делегацию из Китая во главе с вице-премьером Лю Хэ на встречах в Вашингтоне, которые начнутся 3 апреля 2019 года", - отметила она.
Обновлено в 12:50
Общество

«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии

Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Футбол

Юношеская сборная России по футболу не смогла пробиться на чемпионат Европы

После двух матчей групповой стадии элитного раунда россияне занимают второе место в таблице с двумя очками, лидируют в квартете ирландцы (6). В параллельной встрече они обыграли команду Азербайджана (3:1) и гарантировали себе первую позицию и путевку в финальный раунд чемпионата Европы, который пройдет 14-27 июля в Армении.
Обновлено в 12:15
Спорт

Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест

Обновлено в 11:25
Политика

Врио губернатора Андрей Чибис прибыл в Мурманск

Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта, когда Марина Ковтун официально заявила о своей отставке.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой

Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

США считает российские крейсеры самыми смертоносными в мире

Отмечается, что российские крейсеры типа «Киров» имеют огромные размеры и огневую мощь.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Павлу Грудинину

Мещанский суд Москвы 22 марта признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:09
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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