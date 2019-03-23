Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализацииИзвестия 11:18
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
После романтического путешествия с Алибасовым у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги 80-летняя актриса опять попала в больницу. Вновь появились тревожные новости о здоровье народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной.Экспресс газетавчера в 06:13
Подробнее о событии
Показать все источники
После романтического путешествия с Алибасовым у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
Экспресс газетавчера в 06:13
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ
Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Футбол
Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче
Обновлено в 14:56
Культура
После слушаний в Госдуме Шнуров призвал разогнать Минкульт
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после слушаний в Госдуме предложил разогнать Министерство культуры.
Обновлено вчера в 07:41
Игры
STALKER The Arrival — секретный проект BitComposer Interactive
Компания BitComposer Interactive без особой помпы зарегистрировала товарный знак STALKER The Arrival (именно так, без точек), под которым идёт разработка игры, представлял прямой адаптацией «Пикника на обочине» братьев Стругацких.
Обновлено в 14:07
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат
Процесс разбирательства по поводу копирования Evoque получился очень затяжным, британская сторона возмущалась плагиатом еще во время премьеры кроссовера Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2014 года.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол
Сборная России до 19 лет не попала на чемпионат Европы
Сборная России сыграла вничью с Румынией (0:0) в матче второго тура элитного раунда чемпионата Европы для игроков до 19 лет.
Обновлено в 11:59
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено 21 марта в 05:58
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
В результате атаки на деревню в Мали были убиты 110 человек.
Обновлено в 13:28
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Теннис
Хачанов проиграл Томпсону во втором круге турнира в Майами
Встреча продолжалась один час 11 минут, за это время австралиец (77-я ракетка мира) шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех, а у Хачанова (12) четыре эйса и три двойные ошибки.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
США считает российские крейсеры самыми смертоносными в мире
Отмечается, что российские крейсеры типа «Киров» имеют огромные размеры и огневую мощь.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
В воскресенье в Петербурге обещают снег с дождем
В воскресенье, 24 марта, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь с мокрым снегом.
Обновлено в 14:00
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено вчера в 10:55
Общество
В пансионе Минобороны в Петербурге хотят учиться более тысячи девушек
В петербургский филиал пансиона для воспитанниц Министерства обороны, открытие которого запланировано на 1 сентября текущего года, еще до официального старта приема документов поступило более тысячи заявок.
Обновлено в 12:24
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Общество
В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Обновлено в 12:57
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матче
Обновлено в 07:04
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами
Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
Обновлено в 08:26
Футбол
Швеция обыграла Румынию, Мальта и Ирландия набрали по три очка
Шведы принимали команду Румынии и набрали три очка, победив со счетом 2:1 благодаря голам Робина Кайсона и Виктора Классона в первом тайме.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Обновлено в 09:27