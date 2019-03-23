Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализацииИзвестия 11:18

После романтического путешествия с Алибасовым у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги 80-летняя актриса опять попала в больницу. Вновь появились тревожные новости о здоровье народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной.

с чего всё началось

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

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