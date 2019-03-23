Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализацииИзвестия 11:18

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
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После романтического путешествия с Алибасовым у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

После романтического путешествия с Алибасовым у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги 80-летняя актриса опять попала в больницу. Вновь появились тревожные новости о здоровье народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Экспресс газетавчера в 06:13

Подробнее о событии

Бари Алибасов опроверг информацию, что у его 80-летней жены Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

Вокруг ТВ16:26

Бари Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

РИА Новости10:52

Бари Алибасов: «К сожалению, конфликт неразрешим»

Мир новостейвчера в 05:28

Снова в больнице: у Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

Телепрограммавчера в 19:03

После романтического путешествия с Алибасовым у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

Экспресс газетавчера в 06:13

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу после поездки за границу

StarHit.ru06:50

Федосееву-Шукшину госпитализировали после романтического путешествия с Алибасовым

Дни.рувчера в 07:14
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Общество

Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Обновлено в 17:49
Политика

Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера

Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.
Обновлено в 13:53
Спорт

Алина Загитова впервые стала чемпионкой мира

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Неизвестные убили 110 пастухов и разрушили деревню в Мали

Обновлено в 14:51
Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Происшествия

Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация

У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18
Политика

Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки

Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться её отставки.
Обновлено в 18:49
Политика

В Госдуме прокомментировали идею Шнурова о роспуске Минкультуры

Музыкант Сергей Шнуров призвал к роспуску Министерства культуры РФ в силу своей некомпетентности, предположила депутат Госдумы Елена Драпеко.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

7-летняя дочь Виктории Бони делает успехи в художественной гимнастике

Виктория Боня рассказала подписчикам, что ее семилетняя дочь Анджелина занимается художественной гимнастикой.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

Обновлено в 08:56
Технологии

В Санкт-Петербурге начались испытания модели ледокола «Лидер»

Правда, конструкторы решили дать «Лидеру» запас мощности, поэтому новый ледокол сможет проходить 2-метровые льды на скорости в 15 узлов, а если говорить о толщине льда – то даже 5-метровый лед не остановит новейший российский ледокол.
Обновлено в 15:33
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

Обновлено в 18:14
Футбол

Болельщики «Зенита» растянули нецензурный баннер против канала «Z+»

Обновлено в 13:14
Политика

Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера

Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, который проходит в Квебеке, и оторвался от идущего вторым в общем зачете сезона Александра Большунова.
Обновлено в 15:40
Гаджеты

Дизайнер Apple объяснил популярность AirPods

Главный дизайнер компании Apple Джонни Айв рассказал, что главным преимуществом наушников AirPods является внимание разработчика к деталям.
Обновлено в 19:22
Происшествия

Голый пассажир в «Домодедово» пытался проникнуть на борт самолета

Обновлено в 05:34
Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Общество

Каким знакам зодиака повезет, а каким нужно быть осторожным

Звезды советуют ОВНАМ не терять голову при новых знакомствах. Хорошее время для начала курса косметических процедур, любой работы с телом.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»

Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.
Обновлено в 05:14
Футбол

Испания победила Норвегию в квалификации Евро-2020

Сборная Испании победила команду Норвегии в первом матче квалификационного раунда чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Отец Юлии Началовой Виктор убежден, что в смерти певицы виновата только она сама.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем

Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт»

Обновлено в 05:30
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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