Муж певицы до сих пор находится под пристальным наблюдением правоохранительных органов, но, несмотря на это, Шор покинул Молдавию. Сейчас Илана разыскивает полиция, а по поводу незаконного выезда возбуждено уголовное дело. К слову, пока Жасмин не комментирует ситуацию в семье.

Политика На Украине арестовали российский танкер Neyma Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Экономика Росстат назвал средний размер пенсий в июне Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Происшествия Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июля Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранители были вынуждены применить силу во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17 Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.

Происшествия Два человека погибли в результате стрельбы в Миссисипи Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, передает во вторник, 30 июля, Fox News.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Общество В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».

Авто Foton привезет в Россию новый пикап Tunland Пикап Foton Tunland новой генерации проходит сертификацию, необходимую для поставок на российский авторынок.

Политика Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы.

Общество Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).

Общество Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.

Культура Скончался художник Валерий Кокурин Народный художник России, один из основоположников Владимирской школы живописи Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.

Кино Актёр Дмитрий Певцов приехал в Иркутск на съёмки фильма Российский актёр Дмитрий Певцов приехал в Иркутск на съёмки короткометражки «Даю посадку». Об этом написал 30 июля в своём Instagram.

Спорт Выступавшая на ОИ в Сочи финская лыжница умерла в возрасте 36 лет Лыжница из Финляндии Мона-Лийса Ноусиайнен скончалась на 37-м году жизни, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Армия и оружие В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Общество Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.