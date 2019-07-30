Политика
Муж Жасмин объявлен в международный розыскStarHit.ru 04:00
Муж певицы до сих пор находится под пристальным наблюдением правоохранительных органов, но, несмотря на это, Шор покинул Молдавию. Сейчас Илана разыскивает полиция, а по поводу незаконного выезда возбуждено уголовное дело. К слову, пока Жасмин не комментирует ситуацию в семье.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика
Отпуск по расчету: Порошенко может не вернуться на Украину
Бегство экс-президента Незалежной Петра Порошенко очевидно, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено в 07:54
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.
Обновлено в 09:12
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранители были вынуждены применить силу во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 08:10
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Политика
Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.
Обновлено в 08:25
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в Миссисипи
Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, передает во вторник, 30 июля, Fox News.
Обновлено в 10:15
Футбол
Игрок «Краснодара-2» извинился перед соперником за оскорбление
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Здоровье
Девять онкологических центров на базе поликлиник появятся в Татарстане
Девять онкологических центров на базе поликлиник появятся в Татарстане.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:32
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Авто
Foton привезет в Россию новый пикап Tunland
Пикап Foton Tunland новой генерации проходит сертификацию, необходимую для поставок на российский авторынок.
Обновлено в 09:25
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
Обновлено в 07:02
Политика
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина
Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 10:37
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено в 05:58
Общество
Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России
Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Народный художник России, один из основоположников Владимирской школы живописи Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 05:30
Кино
Актёр Дмитрий Певцов приехал в Иркутск на съёмки фильма
Российский актёр Дмитрий Певцов приехал в Иркутск на съёмки короткометражки «Даю посадку». Об этом написал 30 июля в своём Instagram.
Обновлено в 07:18
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Спорт
Выступавшая на ОИ в Сочи финская лыжница умерла в возрасте 36 лет
Лыжница из Финляндии Мона-Лийса Ноусиайнен скончалась на 37-м году жизни, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста
На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 09:41
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57