Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

с чего всё началось

Два лидера в одной семье - гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме.

Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, разлад в их семье произошел из-за того, что оба супруга - лидеры по натуре.

Муж Поклонской сообщил о расставании с ней

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