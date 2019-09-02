Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuМуж Поклонской сообщил о расставании с ней

Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, разлад в их семье произошел из-за того, что оба супруга - лидеры по натуре.
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Иван Соловьев
Два лидера в одной семье - гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме.
— Иван Соловьев, российский общественный деятельТВ Центр 06:21
с чего всё началось

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней

Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
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Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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