ЧП произошло во время спектакля «Старая дева» на сцене театра «Русская песня». Народной артистке СССР Инне Чуриковой 75 лет. Она снялась в десятках фильмов и сыграла во многих спектаклях.

с чего всё началось

Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована.

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня". Об этом ТАСС сообщил супруг актрисы, режиссер Глеб Панфилов.

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

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