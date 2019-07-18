Театры
Инна Чурикова получила травму во время спектакляТАСС вчера в 15:32
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня". Об этом ТАСС сообщил супруг актрисы, режиссер Глеб Панфилов.
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Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована.
с чего всё началось
ЧП произошло во время спектакля «Старая дева» на сцене театра «Русская песня». Народной артистке СССР Инне Чуриковой 75 лет. Она снялась в десятках фильмов и сыграла во многих спектаклях.Телеканал 360°вчера в 15:31
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