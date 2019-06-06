Футбол
Мутко выступил против расширения РПЛГазета.Ru 11:12
Бывший министр спорта России и экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал новость о расширении Российсклой премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов, передает РИА "Нововсти". По его словам, такой шаг является в настоящее время экономически нецелесообразным.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости, Тарас Барабаш. Расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов в данный момент экономически нецелесообразно, заявил журналистам бывший министр спорта, экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.РИА Новости10:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Политика
Президент Associated Press назвал экстраординарной свою встречу с Путиным
Встреча президента РФ Владимира Путина с главами крупных мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) была экстраординарной и очень полезной, заявил глава американского агентства Associated Press (AP) Гэри Прюитт.
Обновлено в 17:53
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено в 19:49
Происшествия
В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту
Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества
Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли пьёт гормоны для смены пола
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт на протяжении года принимает гормональные препараты для того, чтобы выглядеть более мужественно и в результате сменить пол.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке
Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено 04 июня в 08:47
Авто
Renault представил обновленный кроссовер Koleos
Компания Renault представила модернизированный кроссовер Koleos — французская модель второго поколения претерпела первое серьезное обновление с момента своего появления три года назад.
Обновлено в 05:21
Космос
Безос впервые показал пассажирскую капсулу New Shepard
Еще одно эксклюзивное видео с презентации пассажирской капсулы корабля для космических туристов New Shepard сняли представители Blue Origin для издания Inverse.
Обновлено в 04:56
Кино
Кто боится Элтона Джона: Вирджиния Вулф, мутанты и Брайан де Пальма
Мутанты вступают в последний бой, Элтон Джон находит свой стиль, Брайан де Пальма опять берется за старое.
Обновлено в 17:02
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды, заявил он в своем канале.
Обновлено в 20:26
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Общество
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Находиться на солнце не более четырех часов, пользоваться защитным кремом и не забывать про уход за кожей в связи с наступившей в столице жарой советует врач-дерматовенеролог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова.
Обновлено в 20:50
Общество
Роспотребнадзор раскрыл число посещающих McDonald’s детей
Рестораны McDonald’s в России ежедневно посещают около 500 тысяч детей.
Обновлено в 13:04
Технологии
Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд
Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
Жители японской Фуссы получат компенсацию за шум от базы США
Ранее 22 мая сообщалось, что в Японии арестовали 60-летнего мужчину за то, что он пытался ослепить лазерной указкой пилотов ВВС США с базы Йокота в Токио.
Обновлено в 09:07
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45