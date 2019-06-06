Мутко выступил против расширения РПЛГазета.Ru 11:12

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости, Тарас Барабаш. Расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов в данный момент экономически нецелесообразно, заявил журналистам бывший министр спорта, экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Бывший министр спорта России и экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал новость о расширении Российсклой премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов, передает РИА "Нововсти". По его словам, такой шаг является в настоящее время экономически нецелесообразным.

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