Футбол

Бывший вице-президент РФС оценил вклад Мутко в российский футбол
РЕН ТВ
08:49

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Капков оценил вклад Виталия Мутко в российский футбол. Ранее стало известно, что вице-премьер РФ принял решение не возвращаться на пост президента РФС.
РЕН ТВ08:49
Виталий Мутко
Я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.
— Виталий Мутко, российский политикВести.Ru 07:42

Подробнее о событии

Виталий Мутко удовлетворен результатами работы на посту президента РФС

Коммерсантъ09:14

Анохин: Мутко и его команда вывели футбол в России на новый уровень

Чемпионат08:23

Мутко понравилась его работа в РФС

News.ru08:08

Мутко доволен результатами своей работы на посту президента РФС

RT на русском07:47

Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться

Вести.Ru07:42

Анохин не планирует выдвигаться на пост президента РФС

Спорт-Экспресс06:14

Анохин заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФС

ТАСС06:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

Обновлено в 16:40
Футбол

ПСЖ сыграет с «Генгамом» в четвертьфинале Кубка Лиги

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка французской Лиги.
Обновлено в 18:32
Футбол

«Атлетико» опроверг информацию о покупке Эрнандеса «Баварией»

«Атлетико» прокомментировал информацию о скором переходе защитника команды Лукаса Эрнандеса в «Баварию».
Обновлено в 19:08
Футбол

Сантьяго Солари: «„Реал“ всегда выходит на поле с целью победить»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над "Касимой" (3:1) заявил, что его команда всегда выходит на поле с целью выиграть встречу.
Обновлено в 14:43
Футбол

Виталий Мутко покинул прост президента РФС

Российский футбольный союз объявил, что скандально известный Виталий Мутко покинул пост президента организации.
Обновлено в 05:01
Футбол

«Байер» на выезде обыграл «Шальке»

«Байер» в гостях обыграл «Шальке» в 16-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 14:29
Футбол

«Краснодар» предложил АИК больше 4 миллионов евро за трансфер Ольссона

Российский клуб «Краснодар» предложил шведскому АИК 4,3 миллиона евро за полузащитника Кристофера Ольссона.
Обновлено в 14:45
Футбол

18-летний Джейдон Санчо может перейти в «Реал» за 70 млн евро

Сумма сделки по игроку может составить 70 миллионов евро.
Обновлено в 13:17
Футбол

Мать Рабьо – об уходе сына из «ПСЖ»: «Адриан покупает свою свободу»

Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, прокомментировала уход сына из парижского клуба.
Обновлено в 14:11
Футбол

«Бешикташ» хочет подписать Комличенко

«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол

Моуринью: «У „Манчестер Юнайтед“ есть будущее, как и у меня без него»

У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, и у меня есть будущее без «МЮ».
Обновлено в 13:19
Футбол

ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»

Обновлено в 11:12
Футбол

Матчи ЧМ‐2020 по футболу в Катаре пройдут на уникальных газонах

Матчи чемпионата мира по футболу 2020 года, который состоится в Катаре, будут проходить на стадионах с устойчивым к высоким температурам зеленым покрытием.
Обновлено в 22:01
Футбол

Витсель включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 14-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 19:34
Футбол

Капелло отказался от должности технического директора «Ромы»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отказался от должности технического директора «Ромы», сообщает Football Italia.
Обновлено в 15:17
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное