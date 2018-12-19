Футбол
Бывший вице-президент РФС оценил вклад Мутко в российский футбол
Бывший вице-президент РФС оценил вклад Мутко в российский футболРЕН ТВ08:49
Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Капков оценил вклад Виталия Мутко в российский футбол. Ранее стало известно, что вице-премьер РФ принял решение не возвращаться на пост президента РФС.
РЕН ТВ08:49
Оценить
Я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.
— Виталий Мутко, российский политикВести.Ru 07:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги
Обновлено в 16:40
Футбол
ПСЖ сыграет с «Генгамом» в четвертьфинале Кубка Лиги
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка французской Лиги.
Обновлено в 18:32
Футбол
«Атлетико» опроверг информацию о покупке Эрнандеса «Баварией»
«Атлетико» прокомментировал информацию о скором переходе защитника команды Лукаса Эрнандеса в «Баварию».
Обновлено в 19:08
Футбол
Сантьяго Солари: «„Реал“ всегда выходит на поле с целью победить»
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над "Касимой" (3:1) заявил, что его команда всегда выходит на поле с целью выиграть встречу.
Обновлено в 14:43
Футбол
Виталий Мутко покинул прост президента РФС
Российский футбольный союз объявил, что скандально известный Виталий Мутко покинул пост президента организации.
Обновлено в 05:01
Футбол
«Байер» на выезде обыграл «Шальке»
«Байер» в гостях обыграл «Шальке» в 16-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 14:29
Футбол
«Краснодар» предложил АИК больше 4 миллионов евро за трансфер Ольссона
Российский клуб «Краснодар» предложил шведскому АИК 4,3 миллиона евро за полузащитника Кристофера Ольссона.
Обновлено в 14:45
Футбол
18-летний Джейдон Санчо может перейти в «Реал» за 70 млн евро
Сумма сделки по игроку может составить 70 миллионов евро.
Обновлено в 13:17
Футбол
Мать Рабьо – об уходе сына из «ПСЖ»: «Адриан покупает свою свободу»
Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, прокомментировала уход сына из парижского клуба.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Бешикташ» хочет подписать Комличенко
«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол
Моуринью: «У „Манчестер Юнайтед“ есть будущее, как и у меня без него»
У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, и у меня есть будущее без «МЮ».
Обновлено в 13:19
Футбол
ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»
Обновлено в 11:12
Футбол
Матчи ЧМ‐2020 по футболу в Катаре пройдут на уникальных газонах
Матчи чемпионата мира по футболу 2020 года, который состоится в Катаре, будут проходить на стадионах с устойчивым к высоким температурам зеленым покрытием.
Обновлено в 22:01
Футбол
Витсель включен в команду недели FIFA 19
Компания EA Sports представила 14-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 19:34
Футбол
Капелло отказался от должности технического директора «Ромы»
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отказался от должности технического директора «Ромы», сообщает Football Italia.
Обновлено в 15:17