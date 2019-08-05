Всего 7% застройщиков перешли на новую модель финансирования жилищного строительства через счета эскроу. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Мутко: только 7% застройщиков перешли на счета эскроу

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