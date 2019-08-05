Экономика

Мутко: только 7% застройщиков перешли на счета эскроуБудущее России. Национальные проекты вчера в 10:39

Всего 7% застройщиков перешли на новую модель финансирования жилищного строительства через счета эскроу. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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