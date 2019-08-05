Экономика
Мутко: только 7% застройщиков перешли на счета эскроуБудущее России. Национальные проекты вчера в 10:39
Всего 7% застройщиков перешли на новую модель финансирования жилищного строительства через счета эскроу. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Гаджеты
Apple может повысить стоимость iPhone из-за торговой войны
Новые мобильные устройства iPhone, как отмечают эксперты, могут увеличиться в стоимости на 10 процентов.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Авто
Внедорожник и седан Pininfarina появятся до 2022 года
Компания, принадлежащая Mahindra, надеется разнообразить свой модельный ряд за счет чего-то более доступного, запустив электрический седан и внедорожник в ближайшие годы.
Обновлено в 02:57
Общество
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
60 человек подрались в центре Москвы
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море
В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Продавец в Великобритании в одиночку отбил нападение банды грабителей
В Великобритании не поздоровилось сразу четырем злоумышленникам.
Обновлено в 03:47
Экономика
«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервис
Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:59
Финансы
В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором
Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Пожилая американка предотвратила массовую бойню в Техасе
Пожилой жительнице Техаса удалось предотвратить массовую бойню, пишет USA Today.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Германии мигрант покусал полицейского и служебную собаку
Инцидент произошел 2 августа на фестивале. Отмечается, что мужчина укусил женщину-полицейского и попытался сбежать.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Украинский олигарх признался, что хотел нанять телеведущего Соловьева
Украинский миллиардер Игорь Коломойский признался, что приглашал на работу на свой телеканал «1+1» российского телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 05:09
Футбол
Кркич расторг контракт со «Сток Сити»
Нападающий Боян Кркич прекратил сотрудничество с английским клубом "Сток Сити", рапортует пресс-служба "гончаров".
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Директор Анны Банщиковой опроверг слухи о разводе актрисы
Обновлено в 01:00
Политика
Роухани предупредил США, что война с Ираном станет «матерью всех войн»
Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, если американская администрация снимет наложенные на Иран санкции.
Обновлено в 03:11
Футбол
Черчесов высказался о перспективах Чалова в сборной
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может играть ещё и в молодёжной команде, а пока на его месте выступает Артём Дзюба.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Модернизированные истребители «Супер Сухой» поступят в ВКС России
На вооружение Воздушно-космических сил России поступят модернизированные истребители «Супер Сухой».
Обновлено в 04:17
Происшествия
Экс-глава аэропорта Якутска осужден за взятки «на благородные цели»
Якутский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору международного аэропорта "Якутск" Николаю Местникову за крупные взятки.
Обновлено в 03:03
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору дыни
Обновлено в 01:58
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в начале первых торгов недели снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:07
Общество
Ростовская область увеличила производство зерновых
За последние несколько лет Ростовская область практически удвоила производство зерновых культур, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41