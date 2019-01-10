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Пострадавшие в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31 725 рублей за 1 кв. м общей площади утраченного жилого помещения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера России Виталия Мутко.

Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

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Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ отреагировали на сообщения о сходе с орбиты спутника Напомним, ранее о сходе «Космоса-2430» с орбиты сообщили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Общество Общество Bloomberg оценил состояние жены владельца Amazon после развода Состояние Безоса, по данным на начало января 2019 года, Bloomberg оценил в $137 млрд. Forbes приводит похожие данные.

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Экономика Экономика СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании.

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Политика Политика Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о связях в ФСБ Член хакерской группы «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков, выйдя по УДО из колонии №5 Санкт-Петербурга, рассказал РБК, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ России.

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Финансы Финансы Центробанк перевел часть резервов из долларов в юани, евро и иены В прочих валютах (фунты стерлингов, японская иена, канадские доллары) доля выросла с 12,4% до 14,7%.

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