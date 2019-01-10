Происшествия

Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске
RT на русском
вчера в 18:54

Пострадавшие в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31 725 рублей за 1 кв. м общей площади утраченного жилого помещения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера России Виталия Мутко.
RT на русскомвчера в 18:54

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В Москве рассчитали размер компенсаций магнитогорцам за разрушенные от взрыва квартиры

74.ruвчера в 22:17

Мутко назвал сумму компенсаций для пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске

URA.Ruвчера в 20:59

Мутко рассчитал сумму за квадрат жилья для пострадавших в Магнитогорске

РБКвчера в 19:38

Мутко назвал сумму компенсации за утрату жилья в Магнитогорске

News.ruвчера в 19:15

Мутко озвучил размер компенсации пострадавшим в Магнитогорске

Московский Комсомолецвчера в 19:14

Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

RT на русскомвчера в 18:54

Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при обрушении в Магнитогорске

РИА Новостивчера в 18:35
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Происшествия

МЧС проверяет информацию об обрушении дома на западе Москвы

Сотрудники МЧС проверяют вызов об обрушении дома на западе Москвы.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске

Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы местного главка МВД Ирина Щеголева.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В Хабаровском крае введен режим ЧС после обрушения сопки

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации после того, как в реку обрушилась часть сопки, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Подрядчик космодрома Восточный арестован по обвинению в мошенничестве

Обновлено вчера в 23:35
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Происшествия

В Тулузе около 20 человек пострадали при пожаре в жилом доме

Пожар возник в жилом старом здании во французском городе Тулузе в ночь на четверг, 19 человек, в том числе двое пожарных, пострадали в результате возгорания, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Приморье возникли первые с начала года лесные пожары

Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Тело женщины все праздники пролежало в квартире в центре Москвы

В Москве следственная группа выясняет обстоятельства смерти женщины, тело которой обнаружили в Басманном районе столицы.
Обновлено в 01:31
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Под Новосибирском произошло техногенное землетрясение

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Происшествия

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Обновлено вчера в 12:22
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В Улан-Удэ пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Пятеро пассажиров маршрутного автобуса получили различные травмы в результате дорожной аварии в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
Обновлено в 00:15
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Хакер из группировки «Шалтай-Болтай» досрочно вышел на свободу

Осуждённый на три года колонии за незаконный доступ к компьютерной информации участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобождён из мест лишения свободы.
Обновлено в 01:35
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Вандалы напали на ограждение Александрийской колонны

Правоохранители Северной столицы разбираются в обстоятельствах пропажи декоративного элемента с ограждения Александрийской колонны на Дворцовой площади города.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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