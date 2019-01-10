RT на русском вчера в 18:54

Пострадавшие в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31 725 рублей за 1 кв. м общей площади утраченного жилого помещения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера России Виталия Мутко.

Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

Происшествия Происшествия МЧС проверяет информацию об обрушении дома на западе Москвы Сотрудники МЧС проверяют вызов об обрушении дома на западе Москвы.

Происшествия Происшествия В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы местного главка МВД Ирина Щеголева.

Происшествия Происшествия Пожар на заводе в Оренбуржье потушен Площадь пожара составляла 6,6 тыс. кв. м. На место происшествия выезжал глава Оренбургской области Юрий Берг.

Происшествия Происшествия В Хабаровском крае введен режим ЧС после обрушения сопки В Верхнебуреинском районе Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации после того, как в реку обрушилась часть сопки, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.

Происшествия Происшествия Подрядчик космодрома Восточный арестован по обвинению в мошенничестве

Происшествия Происшествия У побережья Австралии акула напала на двух женщин

Происшествия Происшествия В Тулузе около 20 человек пострадали при пожаре в жилом доме Пожар возник в жилом старом здании во французском городе Тулузе в ночь на четверг, 19 человек, в том числе двое пожарных, пострадали в результате возгорания, сообщает радиостанция France Bleu.

Происшествия Происшествия В Приморье возникли первые с начала года лесные пожары

Происшествия Происшествия Тело женщины все праздники пролежало в квартире в центре Москвы В Москве следственная группа выясняет обстоятельства смерти женщины, тело которой обнаружили в Басманном районе столицы.

Происшествия Происшествия Под Новосибирском произошло техногенное землетрясение

Происшествия Происшествия В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка

Происшествия Происшествия В Улан-Удэ пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком Пятеро пассажиров маршрутного автобуса получили различные травмы в результате дорожной аварии в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

Происшествия Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП в Красноярском крае

Происшествия Происшествия Хакер из группировки «Шалтай-Болтай» досрочно вышел на свободу Осуждённый на три года колонии за незаконный доступ к компьютерной информации участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобождён из мест лишения свободы.