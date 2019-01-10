Происшествия
Пострадавшие в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31 725 рублей за 1 кв. м общей площади утраченного жилого помещения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера России Виталия Мутко.
RT на русскомвчера в 18:54
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:42, Ашберн
Происшествия
МЧС проверяет информацию об обрушении дома на западе Москвы
Сотрудники МЧС проверяют вызов об обрушении дома на западе Москвы.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске
Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы местного главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Пожар на заводе в Оренбуржье потушен
Площадь пожара составляла 6,6 тыс. кв. м. На место происшествия выезжал глава Оренбургской области Юрий Берг.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Хабаровском крае введен режим ЧС после обрушения сопки
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации после того, как в реку обрушилась часть сопки, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Подрядчик космодрома Восточный арестован по обвинению в мошенничестве
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
У побережья Австралии акула напала на двух женщин
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Тулузе около 20 человек пострадали при пожаре в жилом доме
Пожар возник в жилом старом здании во французском городе Тулузе в ночь на четверг, 19 человек, в том числе двое пожарных, пострадали в результате возгорания, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Приморье возникли первые с начала года лесные пожары
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Тело женщины все праздники пролежало в квартире в центре Москвы
В Москве следственная группа выясняет обстоятельства смерти женщины, тело которой обнаружили в Басманном районе столицы.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Под Новосибирском произошло техногенное землетрясение
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
В Улан-Удэ пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Пятеро пассажиров маршрутного автобуса получили различные травмы в результате дорожной аварии в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Красноярском крае
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Хакер из группировки «Шалтай-Болтай» досрочно вышел на свободу
Осуждённый на три года колонии за незаконный доступ к компьютерной информации участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобождён из мест лишения свободы.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Вандалы напали на ограждение Александрийской колонны
Правоохранители Северной столицы разбираются в обстоятельствах пропажи декоративного элемента с ограждения Александрийской колонны на Дворцовой площади города.
Обновлено в 01:23