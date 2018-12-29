Простая арифметика: стоимость ресурсов была равна нулю, а сейчас застройщик должен получить кредит. Пока они говорят, что это минус минимум 8%. Вот вам уже на 8% рост. Конечно, на гражданина переложат все это.

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Мутко предупредил о росте цен на жилье при переходе на эскроу-счета

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