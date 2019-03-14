Экономика
Мутко предложил выделить 9 млрд рублей на завершение долгостроевРоссийская газета вчера в 13:10
По расчетам вице-премьера, вопрос с дополнительным финансированием может быть решен уже в апреле. Тогда к осени количество регионов, в которых вообще нет проблемных объектов превысит 40 субъектов. Сейчас не имеют долгостроев 17 регионов.
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На достройку этих домов нужно 9 миллиардов рублей. Мы дали поручение подготовить поправки в бюджет. Не исключаю, что на эту сумму мы докапитализируем Фонд защиты прав дольщиков и дадим ему право вместе с субъектами достроить эти дома.
— Виталий Мутко, российский политикРИА Новости вчера в 14:18
с чего всё началось
Проблемы обманутых дольщиков в 26 регионах России могут быть решены в течение полугода, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко. Это регионы, в которых насчитывается менее 5 проблемных объектов.Российская газетавчера в 13:10
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Фонд дольщиков может получить 9 млрд рублей для достройки жилья в 26 регионах РФ
Интерфаксвчера в 11:22
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