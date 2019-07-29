Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.

с чего всё началось

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах. Об этом в понедельник, 29 июля, он рассказал в беседе с «РИА Новости».

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