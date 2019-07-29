Экономика

Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жильеИзвестия вчера в 05:08

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах. Об этом в понедельник, 29 июля, он рассказал в беседе с «РИА Новости».
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с чего всё началось

Обманутым дольщикам могут предложить готовое жильё вместо их недостроя

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.
РИА Новостивчера в 03:42

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Мутко предложил выдавать обманутым дольщикам компенсационные квартиры

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Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье

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Мутко предложил выдавать обманутым дольщикам квартиры в других ЖК

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Обманутым дольщикам могут предложить готовое жильё вместо их недостроя

РИА Новостивчера в 03:42
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 00:17, Вашингтон
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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