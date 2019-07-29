Экономика

Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жильеИзвестия 05:08

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах. Об этом в понедельник, 29 июля, он рассказал в беседе с «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Обманутым дольщикам могут предложить готовое жильё вместо их недостроя

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.
РИА Новости03:42

Подробнее о событии

Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье

Коммерсантъ06:39

Обманутым дольщикам предложили еще один выход

Телеканал 360°05:21

Мутко предложил выдавать обманутым дольщикам квартиры в других ЖК

РБК04:20

Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье

Известия05:08

Обманутым покупателям жилья пообещали бесплатные квартиры

Lenta.ru04:45

Обманутым дольщикам предложили давать квартиры в готовых домах

Российская газета05:18

Мутко рассказал, как распределят деньги Фонда дольщиков на проблемные дома

РИА Новости03:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
Происшествия

Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Обновлено в 06:31
Происшествия

Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку в Якутии

Обновлено в 05:41
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Россия возродит расформированные при Горбачеве полки

Обновлено в 06:15
Футбол

Месси подвергся нападению на Ибице

Неизвестный пытался напасть на форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, проводящего отпуск на Ибице.
Обновлено в 04:09
Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Автоспорт

Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso

Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронах

В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения.
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Меган Маркл стала редактором Vogue

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Политика

Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия

В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали

В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Здоровье

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Навального выписали из больницы и отправили в спецприемник

Обновлено в 06:58
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Футбол

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»

О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников

Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика

В Совфеде ответили на предложение ввести украинские войска в Россию

Предложение о вводе украинских войск в Россию могло быть озвучено только нездоровым человеком, украинским силовикам следует заняться наведением порядка внутри страны, заявил сенатор от Крыма Серей Цеков.
Обновлено в 07:11
Авто

Audi представила хэтчбек A1 во внедорожном исполнении Citycarver

Audi продаст вам A1 Citycarver в девяти цветах кузова с двумя контрастными вариантами крыши.
Обновлено в 05:08
Транспорт

Дублер Боровского шоссе в новой Москве может появиться в 2022 году

Обновлено в 05:20
Политика

В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ

После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Главный военно-морской парад страны прошел в Санкт-Петербурге

В мероприятии поучаствовало 4000 военнослужащих. Парады в честь дня ВМФ прошли также в Севастополе, Астрахани, Балтийске и Североморске.
Обновлено вчера в 08:03
Здоровье

Названы 5 устаревших и неэффективных лекарственных препаратов

Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 лекарств, утративших со временем актуальность и помощь организму в борьбе с различными болезнями.В странах Европы и США анальгин уже много лет находится под запретом из-за серьёзных побочных эффектов.
Обновлено вчера в 21:00
Наука

Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие

Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.
Обновлено 27 июля в 09:29
Армия и оружие

Иран показал на видео захват британского танкера

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек

Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное