Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.

с чего всё началось

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах. Об этом в понедельник, 29 июля, он рассказал в беседе с «РИА Новости».

Общество Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Происшествия В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в «Городе мертвых» В МВД по Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пятигорска: молодой человек сфотографировался с черепами в Даргавском некрополе, известном как "Город мертвых".

Футбол Травмированный Ещенко показал сальто в бассейне Защитник «Спартака» Андрей Ещенко показал, как прыгает сальто в бассейне.

Культура Умер дирижер Александр Вакульский Дирижер Александр Вакульский, более 20 лет руководивший Амстердамским симфоническим оркестром, умер на 71 году жизни в Нидерландах.

Армия и оружие В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С» Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».

Происшествия Участник несогласованного митинга в Москве признал вину в нападении на сотрудника ОМОН Один из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга, Евгений Коваленко, признал вину в нападении на сотрудника ОМОН.

Общество Екатеринбург возглавил рейтинг «неспящих» городов Учитывалось время с полуночи до шести утра. По данным сервиса Uber Russia, в первую тройку "неспящих" вошли Екатеринбург, Москва и Пермь.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Происшествия Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП "В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.

Общество Экологи подали иск из-за загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме Французская экологическая ассоциация Robin des bois подала судебный иск в связи с загрязнением свинцом территории вокруг собора Парижской Богоматери.

Культура Бенедикт Камбербэтч озвучит мультфильм «Тигр, который пришел выпить чаю» Бенедикт Камбербэтч и Дэвид Ойелоуо озвучат мультфильм по известной детской книге английской писательницы Джудит Керр "Тигр, который пришел выпить чаю", сообщает Independent.

Экономика Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20% По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.

Автоспорт Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.

Экономика Financial Times восхитилось российской налоговой системой Журналист британского издания Financial Times Крис Джайлс выразил восхищение российской системой налогообложения и отметил передовые технологии, используемые Федеральной налоговой службой (ФНС).

Политика Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.