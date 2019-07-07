Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновникаLenta.ru 06:52

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
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