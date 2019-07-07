Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской областиИнтерфакс 04:50
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
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